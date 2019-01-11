Инвестиции страсти: кто и сколько зарабатывает на ретроавто в Алтайском крае

Старые автомобили со временем растут в цене, поэтому в них вкладывают, чтобы сохранить и приумножить накопления. Это хорошо работает в Европе, подобные примеры есть и в Алтайском крае. Мы узнали о самых выгодных сделках и наиболее ценных экземплярах в регионе, а также выяснили, почему инвестировать в ретроавтомобили не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Краткое содержание

В какие автомобили можно инвестировать на Алтае

Бывший полковник ГИБДД Александр Лукин в 2010 году купил убитый ГАЗ-22 1967 года выпуска за 30 тыс. рублей. Состояние машины было, по его оценке, на тройку с минусом. Лукин дополнительно купил ГАЗ-21 в качестве донора. В итоге за два года он восстановил редкий советский универсал, предназначенный для работы в скорой помощи.

Некоторое время назад Александр Лукин выставил свой автомобиль на продажу за 1 млн рублей. В европейской части России автомобиль вызвал интерес. В Барнаул даже приезжали два немца, смотрели автомобиль. «Я понял, что можно совершить выгодную сделку, но пока притормозил с продажей», — рассказывает Александр.

ГАЗ-22 Александра Лукина. drive2.ru

В Алтайском крае рынок классических автомобилей развит слабо, но есть несколько десятков коллекционеров. Они говорят, что не рассчитывают заработать на них большие деньги, но совершить несколько удачных сделок — вполне реально. Хотя до Европы, конечно, далеко. В Германии коллекционные автомобили старше 30 лет с 2005 по 2018 годы выросли в цене в 4 раза, а доходность инвестиций в них легко обошли рост основного фондового индекса Германии DAX за тот же период, пишет агентство Bloomberg.

Александр Лукин и другие коллекционеры говорят: имеет смысл вкладываться в редкие автомобили. Например, массовый «Москвич-412» будет расти в цене медленно, на выгодную перепродажу можно рассчитывать только через 25−30 лет. А вот «Москвич-410» или «Москвич-423», которые выпускали малыми партиями, дорожают быстрее, говорит создатель Алтайской федерации автоспорта Сергей Поспелов.

Приобретать следует такие модели, как «Победа», «Москвич-400», «Москвич-420», ГАЗ М-20, ГАЗ-13, ГАЗ М-1, добавляет эксперт в транспортной отрасли Алексей Тузов.

«Их можно купить за 600−5000 евро, а продать уже за 30 000. Стоимость представительских „ЗИЛов“ и „ЗИСов“ иногда может доходить до 150 тыс. евро», — говорит Тузов.

Однако интерес могут представлять и обычные «Жигули», если они годами стояли в гараже и сохранились в идеальном состоянии. Такие экземпляры иногда встречаются в деревнях. Рассказывают, что в одном из сел менее чем за 100 тыс. рублей купили «копейку» 1972 года выпуска с пробегом всего 15 тыс. км, а позже перепродали ее в Санкт-Петербург за 580 тыс. рублей.

Другой пример — в Барнауле редкий и отлично сохранившийся экземпляр «инвалидной» модификации ЗАЗ 968М 1987 года выпуска продавали за полмиллиона рублей.

«Запорожец» Ильи Травкова drom.ru

Сергей Поспелов,

создатель Алтайской федерации автоспорта:

Я знаю одного человека — не буду его называть — у него был кооперативный бокс с 8−10 ретроавто. На одной из выставок ему поцарапали машину. Он обиделся, выставил ее на продажу. Приехали какие-то музейщики и предложили хорошую цену за всю коллекцию. Он согласился.

Впрочем, это скорее исключительные истории, потому что все самое ценное из региона уже вывезли — в основном в Москву и Прибалтику, рассказывает Сергей Поспелов. Впрочем, есть те, кто продолжают искать в селах машины для перепродажи.

«Но это случайный рынок, много на этом не заработаешь — полагаю, перекупщики получают в среднем не более 30 тыс. с машины», — говорит Поспелов.

Какие проблемы ждут желающих заработать на ретро

1 Восстанавливать автомобили — это дорого и сложно Чтобы машину было не стыдно показать на выставке, в нее нужно вложить в среднем от 300 тыс. рублей до 1 млн рублей. Желательно иметь свою мастерскую — в обычных СТО сложно найти специалистов, которым можно доверить реставрацию ретротехники. Еще несколько лет назад машины можно было отправить в реставрационные цеха, которые работали при заводах. Например, на ГАЗе. Но их закрыли, говорит куратор коллекции ретроавтомобилей барнаульского автовокзала Владимир Пономарев. Специалистов для своих авто (15 штук) предприятие искало в разных местах — в Барнауле, Бийске, и даже в тюрьме.

Выставка ретроавтомобилей. День города — 2017. Олег Богданов

2 Трудно найти родные запчасти Чем ближе экземпляр к тому состоянию, как выглядел автомобиль сойдя с конвейера, тем он ценнее. Поэтому установка более современных агрегатов не приветствуется, хотя делает авто комфортнее и безопаснее. А оригинальных запчастей в регионе уже не найти. Искать их приходится месяцами по всей России. Например, резину на «полуторку» автовокзал сумел найти только в Волгограде.

3 Старые машины почти невозможно эксплуатировать Проблема в расходниках — в моторы раньше заливали не масло, а автол, а его теперь не продают. Сложнее стало найти гидромасла в КПП и низкооктановый бензин АИ-80, а так более — АИ-92. В том числе поэтому не удастся зарабатывать, сдавая выпущенные до 1950-х годов машины в аренду. Более современные машины сдавать в прокат теоретически можно, но мало кто на это решается. Владимир Пономарев,

куратор коллекции ретроавтомобилей барнаульского автовокзала: У нас просили «Чайку» на свадьбы. Но возраст дает о себе знать. Запасной машины у нас нет. Сломается, и не сможешь клиента обслужить — можно в неудобное положение попасть. Выставка ретроавтомобилей. altapress.ru Юрий Шарипов,

оценщик , руководитель консалтинговой компании «НЭКО»: Нередко можно встретить «новоделы» (старые автомобили, восстановленные с использованием новых запчастей) либо широкосерийные старые автомобили, которые используют как свадебные или авто для катания туристов. Такие автомобили скорее инструмент для бизнеса, а не средство для инвестиций, так как их интенсивное использование ведет к износу, необходимости их ремонта и потере стоимости.

4 Автомобили нужно правильно хранить , а это затратно Зимой их надо ставить в гараж, обязательно — проветриваемый. А лучше — в отапливаемое помещение. Кроме того, хромированные детали на зиму покрывают слоем смазки.

5 Машину могут не поставить на учет в ГИБДД Для этого инспекторам нужен индивидуальный номер на кузове, а на по-настоящему старые автомобили его не наносили. Впрочем, есть коллекционеры, которые, напротив, снимают машины с учета, чтобы не платить налог. Например, барнаульский коллекционер Геннадий Шавшин снял номера с части из своих 73 единиц техники. Ему даже пришлось прописаться в деревне, чтобы осилить налоговые платежи.

Ретроавтомобили. altapress.ru

6 Покупателей мало , и они в основном в европейской части России Ретроавтомобили — неликвидный актив, плюс нет установившегося табеля о рангах — четкого понимания у участников рынка, сколько стоит конкретная модель определенного года выпуска, отмечает коллекционер из Шипуново Владимир Малахов.

7 Некоторые автомобили могут попасть под налог на роскошь Алексей Забелкин,

гендиректор «Порше Центр Таганка»: С 2014 года с авто стоимостью выше 3 млн рулей взимается повышенный транспортный налог. При этом, чем автомобиль старше и выше его цена, тем больше становится дополнительный коэффициент. При перепродаже появляется другой аспект — вы платите налог на прирост капитала, если оказываетесь в плюсе, то есть если продаете авто по большей цене, чем сами заплатили за него при покупке.

Что можно купить кроме автомобилей

Последние 10 лет в Алтайском крае стабильно проходят несколько выставок ретротехники. Это стимулировало интерес к ней: коллекционеров стало больше, а качество реставрации — выше, говорит Сергей Поспелов. Плюс стали собирать военную и мототехнику. В этих сегментах тоже случаются удачные сделки. Геннадий Шавшин рассказал о перекупщиках, которые купили пушку ЗИС-3 за 50 тыс. рублей, а продали за 250 тыс. рублей.

Выставка ретроавтомобилей. День города — 2017. Олег Богданов

Самый ценный ретроавтомобиль Алтая — в Шипуново

Предприниматель Владимир Малахов из Шипуново восстановил, возможно, единственный в мире Borgward 2300 1939 года выпуска.

Владимир Малахов,

владелец автомобиля:

Машину пригнали в Ташкент сразу после войны. На ней возили директора авиационного завода. Когда авто списали, его продали личному водителю этого директора. У него «Боргвард» был до 1980 года, а затем его привезли на Алтай. Долгое время он в ужасном состоянии находился в одной из деревень Бийского района. Я приобрел его практически разобранным в 2007 году и шесть лет восстанавливал. Многие детали приходилось изготавливать по чертежам.

Borgward 2300 Владимира Малахова altapress.ru

Владелец в начале 2017 года оценивал Borgward в 2 млн рублей. Машина до сих пор находится у него в коллекции наряду с еще одним немецким авто — Kübelwagen 1942 года выпуска. Летом 2018 года в Шипуново приезжала съемочная группа из Китая — снимала документальный фильм о Borgward Владимира Малахова по заказу компании, которая восстанавливает этот бренд.

Скоро за звание обладателя самого ценного ретроавтомобиля Алтайского края может побороться Геннадий Шавшин. Он второй год восстанавливает Mercedes 1902 года выпуска с деревянными колесами. Таких в мире, по словам коллекционера, осталось всего 13.

К наиболее ценным ретроавто Алтая можно отнести и американский армейский автомобиль времён Второй мировой войны Dodge WC-51 Геннадия Шавшина, а также ГАЗ-А и ГАЗ М-1 из коллекции барнаульского автовокзала.

Выставка ретроавтомобилей в Барнауле. 5 сентября , 2015 года. Иван Кузьмин

«Дороговизна играет против»

Александр Орехов,

зампредседателя правления финансовой компании Boggat Finance Store:

Сегодня вложения в ретроавтомобили в России однозначно не массовый инвестиционный продукт. И в ближайшее время он вряд ли таким станет. Рынок узкий, товар не стандартизированный, сложный с точки зрения оценки, логистики и других аспектов. Это касается и экспорта отечественных ретроавтомобилей. Дороговизна играет против популярности вложений в такие активы.

«Многие авто недооценены»

Алексей Тузов,

эксперт транспортной отрасли: