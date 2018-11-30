Как повышают цены на проезд в других городах Сибири

Барнаул — не единственный крупный сибирский город, в котором вырастут цены на проезд в общественном транспорте. Рассказываем, где и на сколько вырастут тарифы, и какова средняя зарплата в этих городах.

Новосибирск

Сейчас проезд стоит: в метро — 20 рублей, в трамвае и троллейбусе — 18 рублей, в автобусе — 19 рублей.

Будет стоить: с 1 декабря билет в электротранспорте обойдется в 21 рубль, в автобусе и метро — в 22 рубля.

Средняя зарплата (здесь и далее — за первое полугодие 2018 года по данным «РИА Рейтинг» — прим. ред.): 38,5 тыс. рублей

Томск

Сейчас проезд стоит: 18 рублей — в маршрутках, 16 рублей — в трамваях и троллейбусах. Больших автобусов в городе нет.

Будет стоить: точно не известно, но власти планируют поднять тарифы до 20 или 22 рублей.

Средняя зарплата: 42 тыс. рублей.

Омск

Сейчас проезд стоит: в автобусе, трамвае и троллейбусе — 22 рубля, в маршрутках — 25 рублей.

Будет стоить: с 1 января цену на проезд в муниципальном транспорте поднимут до 30 рублей.

Средняя зарплата: 34 тыс. рублей.

Кемерово

Сейчас проезд стоит: в автобусах и горэлектротранспорте — 16 рублей.

Будет стоить: с 1 декабря — 18 рублей.

Средняя зарплата: 38,2 тыс. рублей

Красноярск

Сейчас проезд стоит: 22 рубля.

Будет стоить: пока неизвестно. Перевозчики просят поднять стоимость проезда до 25−30 рублей.

Средняя зарплата: 42,8 тыс. рублей.

Иркутск

Сейчас проезд стоит: 20 рублей, после 20:00 и до полуночи — 25 рублей.

Будет стоить: пока повышение не планируется.

Средняя зарплата: 43,8 тыс. рублей.

Барнаул

Сейчас проезд стоит: 20 рублей в автобусах и маршрутках и 19 рублей в трамваях и троллейбусах.

Будет стоить: с 1 января проезд в горэлектротранспорте и автобусах поднимется до 23 рублей, в маршрутках — до 25 рублей.

Средняя зарплата: 29 тыс. рублей.

Чтобы смягчить повышение цен для барнаульцев, власти разработали гибкую систему скидок для пользователей транспортных карт. О том, как она устроена, читайте в нашем материале.