Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 ноября 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Автоновости
282

Как повышают цены на проезд в других городах Сибири

Барнаул — не единственный крупный сибирский город, в котором вырастут цены на проезд в общественном транспорте. Рассказываем, где и на сколько вырастут тарифы, и какова средняя зарплата в этих городах.

Зима в Барнауле. Общественный транспорт.
Зима в Барнауле. Общественный транспорт.
Михаил Хаустов

Новосибирск

Сейчас проезд стоит: в метро — 20 рублей, в трамвае и троллейбусе — 18 рублей, в автобусе — 19 рублей.
Будет стоить: с 1 декабря билет в электротранспорте обойдется в 21 рубль, в автобусе и метро — в 22 рубля.
Средняя зарплата (здесь и далее — за первое полугодие 2018 года по данным «РИА Рейтинг» — прим. ред.): 38,5 тыс. рублей

Томск

Сейчас проезд стоит: 18 рублей — в маршрутках, 16 рублей — в трамваях и троллейбусах. Больших автобусов в городе нет.
Будет стоить: точно не известно, но власти планируют поднять тарифы до 20 или 22 рублей.
Средняя зарплата: 42 тыс. рублей.

Омск

Сейчас проезд стоит: в автобусе, трамвае и троллейбусе — 22 рубля, в маршрутках — 25 рублей.
Будет стоить: с 1 января цену на проезд в муниципальном транспорте поднимут до 30 рублей.
Средняя зарплата: 34 тыс. рублей.

Кемерово

Сейчас проезд стоит: в автобусах и горэлектротранспорте — 16 рублей.
Будет стоить: с 1 декабря — 18 рублей.
Средняя зарплата: 38,2 тыс. рублей

Красноярск

Сейчас проезд стоит: 22 рубля.
Будет стоить: пока неизвестно. Перевозчики просят поднять стоимость проезда до 25−30 рублей.
Средняя зарплата: 42,8 тыс. рублей.

Иркутск

Сейчас проезд стоит: 20 рублей, после 20:00 и до полуночи — 25 рублей.
Будет стоить: пока повышение не планируется.
Средняя зарплата: 43,8 тыс. рублей.

Барнаул

Сейчас проезд стоит: 20 рублей в автобусах и маршрутках и 19 рублей в трамваях и троллейбусах.
Будет стоить: с 1 января проезд в горэлектротранспорте и автобусах поднимется до 23 рублей, в маршрутках — до 25 рублей.
Средняя зарплата: 29 тыс. рублей.

Чтобы смягчить повышение цен для барнаульцев, власти разработали гибкую систему скидок для пользователей транспортных карт. О том, как она устроена, читайте в нашем материале.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость