Как страховщики стали по-новому считать скидки по ОСАГО

1 апреля изменилась работа системы скидок в ОСАГО. Теперь они не будут обнуляться при перерыве в страховании, а для владельцев полисов без ограничений убрали лазейку, позволявшую при аварии не потерять достигнутый коэффициент. Разбираемся в нововведениях.

1. Что произошло Реформа ОСАГО добралась до так называемого коэффициента бонус-малус (КБМ). Напомним, он работает так: каждому водителю присваивают определенный класс. Проездил год без аварий по твоей вине — твой класс поднялся на одну ступень. Чем выше класс, тем больше скидка. Максимально возможная скидка для водителей 14-го класса — 50%. И наоборот: «устроил» аварию — тебя понижают в классе, причем сразу на несколько ступеней. С КБМ у автомобилистов традиционно достаточно много проблем. Например, больше половины жалоб на ОСАГО в Центробанк из Алтайского края были связаны именно с этим коэффициентом.

ДТП около «Арены». vk.com/barneos22

2. Что было не так с КБМ? Одна из главных претензий к системе КБМ — вся история безаварийности обнуляется, если человек в течение года не был вписан ни в один полис ОСАГО. Добропорядочные и аккуратные водители из-за этого теряли скидки и переплачивали, а виновники аварий быстро восстанавливали репутацию перед страховщиками и незаслуженно платят за полис меньше положенного. Другая проблема — если водитель вписан в полисы ОСАГО на разные машины, то у него нередко происходило «задвоение» КБМ. Например, если в один из полисов вписаны другие водители с худшим, чем у него классом, аварийности, то на следующий год человека страховали именно с учетом самого низкого коэффициента.

3. Что изменилось? Теперь коэффициент больше не будет обнуляться при перерыве в вождении, а КБМ будет назначаться водителю раз в год 1 апреля и в течение года пересчитываться не будет. Если за водителем закреплено несколько значений КБМ, то был выбран минимальный из них, сообщили в Российском союзе автостраховщиков. Кроме того, при определении КБМ будут учитываться не только выплаты, произведенные страховщиками с действующими лицензиями, но и компенсационные выплаты, произведенные за ушедшие с рынка компании, добавили в союзе.

На Алтае после ДТП водителя ВАЗа доставили в больницу. пресс-служба МВД по Республике Алтай

Как меняют ОСАГО

Напомним, с 9 января в России на 20% расширился тарифный коридор для ОСАГО — диапазон цен, в котором могут устанавливать стоимость полиса страховые компании. Такое решение принял регулятор страхового рынка — Центробанк.

Раньше каждая страховая компания могла выбрать любую базовую ставку в диапазоне от 3432 до 4118 рублей. Сейчас границы расширились до 2746 и 4942 рублей соответственно.

Это первый этап либерализации ОСАГО, цель которого, как утверждают в Центробанке — установить более справедливые цены полисов для разных водителей.

Далее власти планируют отменить коэффициент мощности и территориальный коэффициент. Регулятор считает, что важнее смотреть не на машину и где она эксплуатируется, а на того, кто ей управляет.

Поэтому увеличится набор коэффициентов возраст-стаж. Пока их 4, а будет 58. То есть если сейчас по сути учитывается только два параметра — превышает ли возраст водителя 22 года и стаж 3 года или нет — то после реформы таких градаций будет больше.