Какие проблемы увидели эксперты на отремонтированных дорогах в Барнауле

Уже сейчас понятно, что в целом новое покрытие на отремонтированных дорогах выстояло осень и два месяца зимы, состояние асфальта беспокойств не вызывает, говорит начальник транспортного управления Минстройтранса Алтайского края Дмитрий Коровин. Однако есть пара участков, где полотно оказалось повреждено.

Один из них находится на проспекте Красноармейском, напротив строящегося ЖК "Плаза". Подрядчик тянул канализацию и повредил водопровод. Чтобы устранить аварию, коммунальщикам пришлось разрыть асфальт на проезжей части. Когда потеплеет, строительная компания за своей счет восстановит повреждение.

Сергей Войтюк,

руководитель регионального исполкома "Общероссийского народного фронта" (ОНФ):

— Серьезные замечания только по этому объекту. Также на одном участке проспекта Космонавтов немного просело полотно. В основном же замечания общественности касаются организации дорожного движения на отремонтированных улицах, чаще всего — расположения знаков или их нехватки.

Войтюк отметил, что перед муниципалитетом стоит задача за счет местного бюджета устранить недостатки дорожной инфраструктуры и привести ее в соответствие с требованиями ГОСТа.

Дмитрий Коровин сообщил, что после февральских контрольных выездов ответственные за проект БКД специалисты весной проведут полную диагностику. Все выявленные недостатки проанализируют. Если они возникли по вине подрядчика, его заставят устранять их за свой счет. Если разрушения образовались из-за коммунальщиков, то эту обязанность возложат на них. При этом власти настоятельно рекомендуют привлекать к ремонту ту организацию, которая укладывала асфальт.

По словам Коровина, в состав "проектного офиса", который курирует программу БКД, входят представители Ростелекома и водоканала, а также тепловики и электросетевики. Благодаря этому удается синхронизировать графики работ, чтобы владельцам подземных коммуникаций не приходилось перекапывать новый асфальт.

Сергей Войтюк в свою очередь напомнил, что в 2018 году Барнаул снова превратится в "большую стройку". На обновление дорог барнаульской агломерации (краевая столица плюс радиус 50 км вокруг города) по БКД выделили 1,7 млрд рублей. Половина суммы поступит из федерального бюджета.

Объем работ в грядущем сезоне вырастет даже относительно беспрецедентной по объемам ремонтной кампании 2017 года. Например, если в прошлом году в Барнауле заменили покрытие на 33 участках улиц, то в плане на 2018 год их уже 42 и еще 8 — в Новоалтайске.

Карту с участками дорог, которые будут ремонтировать в 2018 году по программе "Безопасные и качественные дороги", можно посмотреть здесь.

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