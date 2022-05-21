Какие улицы перекроют в Барнауле в «Ночь музеев» и как будет ходить общественный транспорт

Из-за всероссийской акции «Ночь музеев» в Барнауле перекроют несколько дорог и поменяют маршруты автобусов, напомнили в администрации города.

С 18:00 21 мая до 2:00 22 мая перекроют движение по всей ширине четной и нечетной проезжих частей ул. Ползунова (от Социалистического до Красноармейского) и проезжей части ул. Льва Толстого (от Ленина до Максима Горького).

Движение автобусов будет организовано по следующим схемам:

при движении в сторону пл. Спартака по маршрутам № 17, 73 : пр. Красноармейский — разворот на ул. Ползунова — пр. Красноармейский — пл. Спартака, обратно: без изменений;

при движении в сторону конечного остановочного пункта ЛДП «Спартак-2» по маршруту № 57 пр. Красноармейский — разворот на ул. Ползунова — пр. Красноармейский — ул. Гоголя — пр. Ленина, далее по маршруту, обратно: без изменений;

при движении в сторону конечного остановочного пункта ЛДП «Спартак-2» по маршруту № 60 пр. Красноармейский — разворот на ул. Ползунова — пр. Красноармейский — ул. Гоголя — пр. Ленина — ЛДП «Спартак-2, обратно: без изменений;

при движении в сторону Речного вокзала по маршруту № 47 пр. Красноармейский — разворот на ул. Ползунова — пр. Красноармейский -ул.Гоголя — пр. Ленина, далее по маршруту, обратно: без изменений;

при движении в сторону ул. Аванесова по маршрутам № 109, 109оп: пр. Ленина — ул. Пушкина — пр. Красноармейский — разворот на ул. Гоголя — пр. Красноармейский, далее по маршрутам, обратно: пр. Красноармейский — ул. Гоголя — пр. Ленина, далее по маршрутам.

В ночь будет работать дополнительный маршрут трамвая (с 22:50 до 2:03) по специальному маршруту «ст.Докучаево — ул. Попова — ул.А.Петрова — ул.С.Армии — пр. Строителей — ул. Челюскинцев — пл. Свободы». Все вагоны будут работать по системе водитель — кондуктор.

Интервал движения будет составлять 20 минут.

А куда сходить в Музейную ночь altapress.ru рассказывал ранее.