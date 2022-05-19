Известный краевед расскажет о летних садах и мифах об истории Барнаула

Известный барнаульский историк и краевед Данил Дегтярев в «Ночь музеев», которая пройдет 21 мая, проведет экскурсию и прочитает лекции. Об этом он сообщает в своих соцсетях.

Экскурсия «Летний сад Барнаула» пройдет в парке «Изумрудный». Тема: советский период в жизни парка.

Начало — в 16:00, продолжительность — 1 час. Точка сбора — главный вход.

Лекции «Барнаул — город трудовой доблести» Дегтярев прочтет в парке Центрального района. Он расскажет о жизни в Барнаула в годы Великой Отечественной войны.

Начало в 19:00 и 20:00. Продолжительность — 40 мин.

Лекция «Все было не так: мифы об истории Барнаула» также пройдет в парке «Центральный». Дегтярев поведает о самых распространенных заблуждениях в области истории города.

Начало в 21:00. Продолжительность — до 1.5 часов.

Все события бесплатные, число участников не ограничено.

Как в Барнауле пройдет «Ночь музеев» — смотрите тут.