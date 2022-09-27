28 сентября
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Автоновости

Капсула времени. Что за раритетный микроавтобус с диванами, приставкой и телевизором продают за 750 тыс. рублей в Барнауле

На Avito.ru продают настоящую находку. Раритетный микроавтобус Nysa 522, выпущенный в 1987 году, который переделали под современные запросы. В нем установили диваны, телевизор и приставку со светомузыкой.

Nysa 522, 1981 года за 750 тыс. рублей
Nysa 522, 1981 года за 750 тыс. рублей
Avito.ru

Nysa 522 уникален тем, что микроавтобусов подобной марки осталось крайне мало. Фургоны из Польши поставляли в Советский союз в 80-х годах только для общественного пользования — в частные руки их не продавали. Тем не менее эта капсула времени все же попала к автомобилисту из Барнаула.

Внешний вид фургона остался в безупречном состоянии. Красный лакированный кузов с белыми вставками на окнах. Несмотря на почтенный возраст, у него нет дефектов.

Хозяин полностью отремонтировал гидроусилитель руля и установил новые подвески: пыльник, шаровые, амортизаторы, тормозные колодки, топливный фильтр, насос и шланги. Сделал геометрию.

Автомобиль имеет дизельный двигатель на 2,5 л, автоматическую коробку передач и 52 лошадиных сил.

Салон же изменили под современные нужды. Микроавтобус больше не развозит пассажиров из точки, А в точку Б. Он устраивает им вечеринку на ходу.

Владелец поставил черные диваны, сделал потолок зеркальным, а пол покрыл ковролином. Здесь есть аудиосистема с Bluetooth НА 10 колонок с двумя усилителями. А также телевизор, приставка, караоке и светомузыка.

Такой уникальный автомобиль продавец обменяет на земельный участок.

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