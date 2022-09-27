Капсула времени. Что за раритетный микроавтобус с диванами, приставкой и телевизором продают за 750 тыс. рублей в Барнауле

На Avito.ru продают настоящую находку. Раритетный микроавтобус Nysa 522, выпущенный в 1987 году, который переделали под современные запросы. В нем установили диваны, телевизор и приставку со светомузыкой.

Nysa 522 уникален тем, что микроавтобусов подобной марки осталось крайне мало. Фургоны из Польши поставляли в Советский союз в 80-х годах только для общественного пользования — в частные руки их не продавали. Тем не менее эта капсула времени все же попала к автомобилисту из Барнаула.

Внешний вид фургона остался в безупречном состоянии. Красный лакированный кузов с белыми вставками на окнах. Несмотря на почтенный возраст, у него нет дефектов.

Хозяин полностью отремонтировал гидроусилитель руля и установил новые подвески: пыльник, шаровые, амортизаторы, тормозные колодки, топливный фильтр, насос и шланги. Сделал геометрию.

Автомобиль имеет дизельный двигатель на 2,5 л, автоматическую коробку передач и 52 лошадиных сил.

Салон же изменили под современные нужды. Микроавтобус больше не развозит пассажиров из точки, А в точку Б. Он устраивает им вечеринку на ходу.

Владелец поставил черные диваны, сделал потолок зеркальным, а пол покрыл ковролином. Здесь есть аудиосистема с Bluetooth НА 10 колонок с двумя усилителями. А также телевизор, приставка, караоке и светомузыка.

Такой уникальный автомобиль продавец обменяет на земельный участок.