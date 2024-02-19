Кардинально изменятся правила параллельного импорта китайских автомобилей

С 1 апреля изменятся — к ужесточению — правила ввоза автомобилей на территорию России.

Параллельный импорт в том числе машин из Поднебесной ждут большие перемены.

Это касается не только таможенных платежей, но и правил сертификации автомобилей для российского рынка. Послабления правительства в сфере параллельного импорта для поставок китайцев юрлицами отменяют, указывает bfm.ru. Компаниям придется для ввоза машин оформлять одобрение типа транспортного средства — ОТТС. Причем ОТТС невозможно оформить без разрешения завода-производителя.

Льготной таможни не будет, ОТТС стоит дорого.

Но для физлиц таких заградительных мер нет. Они продолжат ввозить машины, оформляя на них лишь Свидетельство о безопасности колесного транспортного средства.

До 1 апреля компании продолжат ввозить в Россию по параллельному импорту китайские машины, оформляя при этом заключение об оценке единичного транспортного средства (ЗОЕТС), — документ, который можно заказать удаленно.

Уже сообщалось, на сколько процентов повысятся цены на иномарки.

Самое важное - в нашем Telegram-канале