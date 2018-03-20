Карта. Где в Барнауле установят 14 новых камер ГИБДД

В Алтайском крае до конца июля установят и запустят 15 новых комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Из них 14 смонтируют в Барнауле, еще один — в Новоалтайске.
19 марта два аукциона на поставку и монтаж этих комплексов выиграл Ростелеком. В общей сложности краевой "Алтайавтодор" потратит на это 87 млн рублей. Это следует из информации, опубликованной на сайте госзакупок.
Часть новых комплексов будут фиксировать только превышение скорости (в том числе некоторые — по средней скорости машины на определенном отрезке), другие же будут настроены на "ловлю" тех, кто проехал на красный или выехал за стоп-линию на перекрестке.
Посмотреть расположение камер и их функционал можно на карте:
Сейчас в распоряжении властей Алтайского края 37 стационарных комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД, а также 10 мобильных. В 2017 году ГИБДД с их помощью выписала 408 тыс. штрафов на общую сумму 267 млн рублей.
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