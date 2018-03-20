Конец дорожной войне: в барнаульском поселке изменят схему движения

В Барнауле запретят сквозное движение на участках улиц Геодезическая и Жасминная, сообщает официальный сайт города. Ранее из-за неудобств местные жители просили запретить проезд. Кроме того, много раз они сами перекрывали дорогу.
На улице Геодезическая в районе пересечения с улицей Энтузиастов установят дорожные знаки "Жилая зона" и "Конец жилой зоны". Кроме того, на пересечениях Павловского тракта с улицей Солнечная Поляна, а также улиц Энтузиастов с Геодезической установят информационные дорожные знаки "Тупик" для запрета сквозного движения по указанным улицам.
Ограничения начнут действовать с 9 апреля.
Ранее altapress.ru писал, что "война" жителей с автомобилистами началась после открытия ТРЦ "Арена" и постройки ледового дворца "Динамо". Люди недовольны тем, что по их улице стали чаще ездить машины.
В конце мая неизвестные засыпали проезжую часть на ул. Жасминной землёй и написали требование к ГИБДД. В апреле на дороге рассыпали саморезы и даже вырыли ров. Администрация Барнаула обратилась в полицию из-за разрушения дорожного полотна.
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