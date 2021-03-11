Кортеж Путина пополнился эффектным электромотоциклом

В линейке автомобилей Aurus, которую также называют кортежем президента РФ Владимира Путина, появился электромотоцикл.

Прототип представили в Минпромторге, пишут «Ведомости».

«Электроконь» оснащен электрическим двигателем мощностью в 190 лошадиных сил, от нуля до 100 км в час он сможет разогнаться за 3,7 секунды.

«Мотоцикл создан с учетом требований специалистов гаража особого назначения ФСО России и не просто соответствует их запросам в части функциональных качеств, предъявляемых к мотоциклам подобного класса, — в НАМИ создали действительно эффектный мотоцикл», — прокомментировал глава Минпромторга Денис Манутров.

Aurus — семейство автомобилей представительского и высшего класса, пишет Lenta.ru. В линейку, помимо седана, входят лимузин «Сенат-лимузин», минивэн «Арсенал» и кабриолет, который пока не получил названия. Спецверсии таких машин есть в гараже особого назначения ФСО.

Автомобили Aurus предназначены для первых лиц государства. На бронированном лимузине этой марки ездит президент РФ Владимир Путин.

Также разработчик российских автомобилей представительского класса Aurus — ФГУП «Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ» планирует создание целой линейки автомобилей на водородном топливе