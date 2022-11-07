Кругами больше не ходить. В Барнауле новая зебра появилась на пересечении пр. Красноармейского и ул. Никитина

Ранее перейти пр. Красноармейский можно было только по четной стороне ул. Никитина.
Но теперь, говорит очевидец, не надо «ходить кругами».
В Барнауле новая зебра появилась на пересечении пр. Красноармейского и ул. Никитина.
Предоставлено altapress.ru.
Напомним, ул. Никитина обновляют. Там уложили новый ровный асфальт, а также сделали ступеньки. Фото отреставрированной проезжей части — в фоторепортаже altapress.ru.
Ранее в мэрии рассказали, когда многострадальный ремонт закончится. Между тем парковку рядом с участком на ул. Никитина обещали запретить.
Кстати, дом Ефима Шифрина в Барнауле снесли до основания.