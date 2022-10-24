Крупную сумму на ремонт путепровода потратили в алтайском городе

Региональному бюджету ремонт путепровода обошелся в 170 млн рублей. Поменяли проезжую и пешеходную части. Установили барьерное ограждение и отреставрировали опоры.
Длина сооружения составляет 246 метров. Вся конструкция держится на 12 опорах.
Подрядчику осталось выполнить незначительные работы.
С запуском путепровода изменилась схема движения автобуса № 120, курсирующего между Барнаулом и садоводством «Сосняк».
Теперь маршрут выглядит следующим образом:
- из краевой столицы по Новоалтайску — ул. Деповская, ул. Промплощадка, ул. Белоярская, далее по маршруту;
- из села Зудилово по Новоалтайску: ул. Белоярская, ул. Промплощадка, ул. Деповская, далее по маршруту.