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Автоновости

Крупную сумму на ремонт путепровода потратили в алтайском городе

В Новоалтайске 22 октября после ремонта путепровода запустили движение, сообщает Минтранс Алтайского края.

Открытие путепровода после ремонта в Новоалтайске.
Открытие путепровода после ремонта в Новоалтайске.
mintrans.alregn.ru

Региональному бюджету ремонт путепровода обошелся в 170 млн рублей. Поменяли проезжую и пешеходную части. Установили барьерное ограждение и отреставрировали опоры.

Длина сооружения составляет 246 метров. Вся конструкция держится на 12 опорах.

Подрядчику осталось выполнить незначительные работы.

С запуском путепровода изменилась схема движения автобуса № 120, курсирующего между Барнаулом и садоводством «Сосняк».

Теперь маршрут выглядит следующим образом:

  • из краевой столицы по Новоалтайску — ул. Деповская, ул. Промплощадка, ул. Белоярская, далее по маршруту;
  • из села Зудилово по Новоалтайску: ул. Белоярская, ул. Промплощадка, ул. Деповская, далее по маршруту.
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