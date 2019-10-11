Кузен британской королевы Елизаветы восхитился уникальным алтайским «Москвичом»

Принц Майкл Кентский приехал на Урал и посетил музей автомобильной техники в Верхней Пышме. Среди экспонатов ему приглянулся «Москвич», на котором экипаж из Алтайского края стал призером ралли «Пекин-Париж» в 2013 году, сообщило Свердловское областное телевидение.

Кузен британской королевы Елизаветы II Майкл Кентский оказался неравнодушен к раритетным авто. Сам он постоянный участник всевозможных гонок.

На экскурсии по музею об экспонатах своего личного автопарка принц ничего не рассказывал, пока не остановился у Ford на гусеницах. Как оказалось, такой пикап 1925 года есть в его коллекции.

Алтайский «Москвич», по его словам, стал бы нестоящей сенсацией, если бы его привезли в Лондон.

От тест-драйва Его Величество отказался.

Алтайская команда на ралли «Пекин-Париж» в 2013 году Александр Тырышкин

Чем интересен алтайский «Москвич»?

В 2013 году алтайский экипаж в составе Евгения Смирнова и Бориса Лыткина на этой машине был единственным представителем России на ралли «Пекин-Париж» за всю более чем столетнюю историю проведения этих гонок. В Барнаул они привезли кубок за третье место в подклассе автомобилей с объемом двигателя до двух литров.

Год спустя алтайские энтузиасты выставили «серебряный» «Москвич» на продажу. Тогда они готовы были расстаться с машиной за 800 тыс. рублей. Деньги им нужны были на подготовку к участию в ралли в 2016 году.

На тот момент уникальный «Москвич» никто покупать не захотел, и экипаж не принял участия в гонке. Продать авто удалось только в мае 2019 года.

В Барнауле за 800 тыс. рублей продают «Москвич"-призер ралли «Пекин-Париж» drom.ru

«Москвич» выпущен в 1979 году и прошел всего почти 100 тыс. км. Из них 28 тыс. км — это дистанция ралли, которую автомобиль прошел без серьезных поломок и получил неофициальное звание самой надежной машины гонки.

В целом это стандартный «Москвич», но он имеет ряд технических доработок. Например, его задняя подвеска приобрела 4 амортизатора. Также на машину поставили дополнительный электровентилятор системы охлаждения и комплект штурманского оборудования.