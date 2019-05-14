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Автоновости

Уникальный «Москвич» участников ралли «Пекин-Париж» стал музейным экспонатом на Урале

Музей военной и автомобильной техники УГМК приобрел «Москвич-412», на котором экипаж из Алтайского края стал призером ралли «Пекин-Париж» в 2013 году. Об этом altapress.ru рассказал один из организаторов соревнований Сергей Поспелов.

"Москвич"-призер ралли "Пекин-Париж"
"Москвич"-призер ралли "Пекин-Париж"
drom.ru

По его словам, алтайский «Москвич» пополнит коллекцию музея в Верхней Пышме (Свердловская область) в начале июня.

Чем интересен алтайский «Москвич»?

В 2013 году алтайский экипаж в составе Евгения Смирнова и Бориса Лыткина на этой машине был единственным представителем России на ралли «Пекин-Париж» за всю более чем столетнюю историю проведения этих гонок. В Барнаул они привезли кубок за третье место в подклассе автомобилей с объемом двигателя до двух литров.

Год спустя алтайские энтузиасты выставили «серебряный» «Москвич» на продажу. Тогда они готовы были расстаться с машиной за 800 тыс. рублей. Деньги им нужны были на подготовку к участию в ралли в 2016 году.

На тот момент уникальный «Москвич» никто покупать не захотел, и экипаж не принял участия в гонке. Продать авто удалось только в мае 2019 года.

«Москвич» выпущен в 1979 году и прошел всего почти 100 тыс. км. Из них 28 тыс. км — это дистанция ралли, которую автомобиль прошел без серьезных поломок и получил неофициальное звание самой надежной машины гонки.

Алтайская команда на ралли &quot;Пекин-Париж&quot; в 2013 году
Алтайская команда на ралли «Пекин-Париж» в 2013 году
Александр Тырышкин

В целом это стандартный «Москвич», но он имеет ряд технических доработок. Например, его задняя подвеска приобрела 4 амортизатора. Также на машину поставили дополнительный электровентилятор системы охлаждения и комплект штурманского оборудования.

Что известно про музей в Верхней Пышме?

Это один из крупнейших в России частных музеев. Состоит из двух выставочных центров с экспозициями военной и автомобильной техники. Создан в 2015 году по инициативе руководства «УГМК-Холдинга».

Музей обладает крупнейшим в России собранием ретро автомобилей, мотоциклов и велосипедов, сообщает сайт учреждения. В ней представлено более 160 автомобилей и практически столько же единиц мото- и велотехники.

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