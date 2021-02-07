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Легендарный телеведущий Николай Дроздов стал голосом одного популярного навигатора

Знаменитый отечественный телеведущий, 83-летний Николай Дроздов предоставил свой голос навигатору системы 2ГИС. Причем произносит он теперь очень интересные фразы.

Николай Дроздов.
Николай Дроздов.
ru.wikipedia.org.

Нарушителям скоростного режима доктор биоогических наук и бывший ведущий программы «В мире животных» говорит:

«Гепард разгоняется до 100 километров в час. А вам не надо — впереди камера».

Напомним: в начале 2021 года Николай Дроздов завел свой канал в TikTok. Там он намерен записывать добрые и мудрые советы для молодежи.

Также новыми навигационными голосами системы 2ГИС стали литературовед Галина Юзефович, блогер Константин Заруцкий, переводчик фильмов из видеосалонов 1990-х годов Андрей Гаврилов и актер Петр Гланц.

По итогам 2020 года система 2ГИС, основанная новосибирским бизнесменом Александром Сысоевым, вошла в число самых привлекательных инвестиционных проектов в России.

Сбербанк купил 75%-ый пакет компании за 150 млн долларов, которые направил на развитие сервисов 2ГИС. Капитализация ресурса после появления такого инвестора составила, по оценкам Forbes, 14,4 млрд рублей.

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