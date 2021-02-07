Легендарный телеведущий Николай Дроздов стал голосом одного популярного навигатора

Нарушителям скоростного режима доктор биоогических наук и бывший ведущий программы «В мире животных» говорит:
«Гепард разгоняется до 100 километров в час. А вам не надо — впереди камера».
Напомним: в начале 2021 года Николай Дроздов завел свой канал в TikTok. Там он намерен записывать добрые и мудрые советы для молодежи.
Также новыми навигационными голосами системы 2ГИС стали литературовед Галина Юзефович, блогер Константин Заруцкий, переводчик фильмов из видеосалонов 1990-х годов Андрей Гаврилов и актер Петр Гланц.
По итогам 2020 года система 2ГИС, основанная новосибирским бизнесменом Александром Сысоевым, вошла в число самых привлекательных инвестиционных проектов в России.
Сбербанк купил 75%-ый пакет компании за 150 млн долларов, которые направил на развитие сервисов 2ГИС. Капитализация ресурса после появления такого инвестора составила, по оценкам Forbes, 14,4 млрд рублей.