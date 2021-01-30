83-летний Николай Дроздов завел аккаунт в TikTok, где он будет давать советы молодым

Ученый рассказал, что намерен записывать на популярной платформе «добрые советы» для молодежи, пишет lady.mail.ru.
TikTok ему посоветовал скачать приятель.
«Ребята нуждаются там в каких-то добрых советах. Если раз в неделю давать добрые советы молодежи — это ж хорошо. Но меня отговаривали, говорили, что там тусовка дурачков, а я буду среди них, я отвечаю: не среди них, а что-нибудь им всем посоветовать можно же?», — сказал неизменный ведущий «В мире животных».
@ndrozdov_official
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Также он сказал, что не будет выкладывать записи передачи «В мире животных» и рассказывать «о происхождении Вселенной».
Пользователи обрадовались появлению ученого на платформе. «Спасибо, что вы есть, я не забуду детство, выходные с вашей передачей», «Вот это я понимаю, молод душой человек», «Спасибо, что в детстве привили мне любовь к животным», «Самый добрый ведущий», — прокомментировали они видео Дроздова.