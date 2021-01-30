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Жизнь

83-летний Николай Дроздов завел аккаунт в TikTok, где он будет давать советы молодым

Знаменитый телеведущий и профессор МГУ Николай Дроздов завел аккаунт в TikTok. Его первое видео с приветствием за три дня посмотрели больше двух миллионов пользователей.

Николай Дроздов.
Николай Дроздов.
ru.wikipedia.org.

Ученый рассказал, что намерен записывать на популярной платформе «добрые советы» для молодежи, пишет lady.mail.ru.

TikTok ему посоветовал скачать приятель.

«Ребята нуждаются там в каких-то добрых советах. Если раз в неделю давать добрые советы молодежи — это ж хорошо. Но меня отговаривали, говорили, что там тусовка дурачков, а я буду среди них, я отвечаю: не среди них, а что-нибудь им всем посоветовать можно же?», — сказал неизменный ведущий «В мире животных».

@ndrozdov_official

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Также он сказал, что не будет выкладывать записи передачи «В мире животных» и рассказывать «о происхождении Вселенной».

Пользователи обрадовались появлению ученого на платформе. «Спасибо, что вы есть, я не забуду детство, выходные с вашей передачей», «Вот это я понимаю, молод душой человек», «Спасибо, что в детстве привили мне любовь к животным», «Самый добрый ведущий», — прокомментировали они видео Дроздова.

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