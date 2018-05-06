Лимузин "Кортежа" для Путина получит сверхпрочное бронестекло из Гусь-Хрустального

Президентский лимузин проекта "Кортеж" получит сверхпрочные бронестекла, сделанные компанией "Магистраль ЛТД" из Гусь-Хрустального. Автомобиль уже в этом году станет официальным транспортом Владимира Путина, сообщают "Известия".
Точная стоимость бронестекла на лимузин для первого лица государства не озвучена, однако частные клиенты могут заказать аналогичное бронестекло по цене порядка 200 тыс. рублей. Стекла изготавливаются по специальной технологии с применением силиката и поликарбоната, что препятствует образованию осколков.
Проект "Кортеж" предполагает создание семейства автомобилей — лимузин, седан и минивэн — на единой модульной платформе для первых лиц государства.
По словам куратора проекта "Кортеж", министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, в ближайшем будущем почти полная линейка автомобилей "Кортеж" будет доступна и частным клиентам, причем по ценам, на 15% более низким, чем у зарубежных конкурентов. Разработкой "Кортежей" занимается ФГУП "НАМИ".
Машину планировали представить на инагурации, однако планы изменились. И теперь, скорее всего, она будет презентована в августе на Международном московском автосалоне.
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