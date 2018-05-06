Лимузин "Кортежа" для Путина получит сверхпрочное бронестекло из Гусь-Хрустального

Точная стоимость бронестекла на лимузин для первого лица государства не озвучена, однако частные клиенты могут заказать аналогичное бронестекло по цене порядка 200 тыс. рублей. Стекла изготавливаются по специальной технологии с применением силиката и поликарбоната, что препятствует образованию осколков.

Проект "Кортеж" предполагает создание семейства автомобилей — лимузин, седан и минивэн — на единой модульной платформе для первых лиц государства.

По словам куратора проекта "Кортеж", министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, в ближайшем будущем почти полная линейка автомобилей "Кортеж" будет доступна и частным клиентам, причем по ценам, на 15% более низким, чем у зарубежных конкурентов. Разработкой "Кортежей" занимается ФГУП "НАМИ".

Машину планировали представить на инагурации, однако планы изменились. И теперь, скорее всего, она будет презентована в августе на Международном московском автосалоне.

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