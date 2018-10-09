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Лобовое стекло пробито: в Бийске автомобиль на скорости сбил пешехода

В Бийске вечером 8 октября автомобиль ВАЗ сбил мужчину. Пострадавшему понадобилась помощь медиков, рассказали altapress.ru в ГИБДД по Алтайскому краю.

Лобовое стекло пробито: в Бийске автомобиль на скорости сбил пешехода.
Лобовое стекло пробито: в Бийске автомобиль на скорости сбил пешехода.
vk.com/avarcomdtp

ДТП произошло около 20:20 часов. По предварительной информации, автомобиль ВАЗ-21103 сбил 42-летнего мужчину. Он пересекал дорогу не по пешеходному переходу. За рулем легковушки был 35-летний водитель.

В результате аварии пешеход получил травмы, мужчину увезли в больницу и госпитализировали.

Лобовое стекло пробито: в Бийске автомобиль на скорости сбил пешехода.
Лобовое стекло пробито: в Бийске автомобиль на скорости сбил пешехода.
vk.com/avarcomdtp

На снимках с места ДТП видно, что автомобиль получил серьезные повреждения. От удара у него пробито лобовое стекло, помят капот.

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Барнауле вечером 8 октября автомобиль Toyota сбил 81-летнего мужчину

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