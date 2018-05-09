9 мая центр Барнаула встал в серьезной пробке

Транспортные заторы образовались из-за перекрытия проспекта Ленина в связи с проведением парада Победы и шествия "Бессмертного полка". Движение затруднено на следующих участках:

на пр.Строителей от пр. Ленина почти до ТРЦ "Галактика"

на ул. Профинтерна от ост. "КДМ"

на пересечении пр. Строителей и ул. Деповской

на ул. Советской около пл. Октября

на пр. Комосомольском.

на ул. Молодежной от пр. Красноармейского до пер. Ядринцева.

По данным altapress.ru, на ул. Деповской водители сами пытаются регулировать пробку без помощи сотрудников ДПС.

Ранее altapress.ru писал, какие улицы перекроют на 9 мая.

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