Автоновости

9 мая центр Барнаула встал в серьезной пробке

Сегодня, 12:01.
Автоновости

9 мая в Барнауле на проспекте Строителей и ближайших улицах образовалась километровая пробка. Автомобили движутся со скоростью 3-10 км/ч, по данным сервиса "Яндекс.Пробки".

Пробки на 9 мая.
Пробки на 9 мая. Фото : Скрин с сайта.

Транспортные заторы образовались из-за перекрытия проспекта Ленина в связи с проведением парада Победы и шествия "Бессмертного полка". Движение затруднено на следующих участках:

  • на пр.Строителей от пр. Ленина почти до ТРЦ "Галактика"
  • на ул. Профинтерна от ост. "КДМ"
  • на пересечении пр. Строителей и ул. Деповской
  • на ул. Советской около пл. Октября
  • на пр. Комосомольском.
  • на ул. Молодежной от пр. Красноармейского до пер. Ядринцева.

По данным altapress.ru, на ул. Деповской водители сами пытаются регулировать пробку без помощи сотрудников ДПС.

Ранее altapress.ru писал, какие улицы перекроют на 9 мая.

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