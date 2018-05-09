9 мая центр Барнаула встал в серьезной пробке

9 мая в Барнауле на проспекте Строителей и ближайших улицах образовалась километровая пробка. Автомобили движутся со скоростью 3-10 км/ч, по данным сервиса "Яндекс.Пробки".
Транспортные заторы образовались из-за перекрытия проспекта Ленина в связи с проведением парада Победы и шествия "Бессмертного полка". Движение затруднено на следующих участках:
- на пр.Строителей от пр. Ленина почти до ТРЦ "Галактика"
- на ул. Профинтерна от ост. "КДМ"
- на пересечении пр. Строителей и ул. Деповской
- на ул. Советской около пл. Октября
- на пр. Комосомольском.
- на ул. Молодежной от пр. Красноармейского до пер. Ядринцева.
По данным altapress.ru, на ул. Деповской водители сами пытаются регулировать пробку без помощи сотрудников ДПС.
Ранее altapress.ru писал, какие улицы перекроют на 9 мая.
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