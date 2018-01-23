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МЧС показало, как в 40-градусные морозы работает пункт обогрева на алтайской трассе

Вчера, 19:01.
Фоторепортажи

Во время аномальных холодов в Сибири МЧС развернула мобильные пункты обогрева. Один из таких пунктов в виде специальной отапливаемой палатки и четырех спецавтомобилей установили на трассе А-322 в Шипуновском районе.

На пункте дежурят 10 спасателей, которые за прошедшие сутки оказали помощь 12 водителям и пассажирам, проезжавших по трассе автомобилей.

Также они эвакуировали две сломавшиеся в мороз машины: одну доставили в Барнаул, а другую — в Шипуново. Кроме того, сотрудники МЧС помогли починить заглохший на трассе грузовик, ехавший в Казахстан.

Напомним, что 23 января в Благовещенском районе на трассе в мороз сломался автобус с юными казахстанским хоккеистами.

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