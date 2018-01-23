МЧС показало, как в 40-градусные морозы работает пункт обогрева на алтайской трассе

Во время аномальных холодов в Сибири МЧС развернула мобильные пункты обогрева. Один из таких пунктов в виде специальной отапливаемой палатки и четырех спецавтомобилей установили на трассе А-322 в Шипуновском районе.

На Алтае в морозы МЧС развернуло мобильный пункт обогрева на трассе А-322. Фото : 22.mchs.gov.ru. На Алтае в морозы МЧС развернуло мобильный пункт обогрева на трассе А-322. Фото : 22.mchs.gov.ru. На Алтае в морозы МЧС развернуло мобильный пункт обогрева на трассе А-322. Фото : 22.mchs.gov.ru. На Алтае в морозы МЧС развернуло мобильный пункт обогрева на трассе А-322. Фото : 22.mchs.gov.ru. На Алтае в морозы МЧС развернуло мобильный пункт обогрева на трассе А-322. Фото : 22.mchs.gov.ru. На Алтае в морозы МЧС развернуло мобильный пункт обогрева на трассе А-322. Фото : 22.mchs.gov.ru. На Алтае в морозы МЧС развернуло мобильный пункт обогрева на трассе А-322. Фото : 22.mchs.gov.ru. На пункте дежурят 10 спасателей, которые за прошедшие сутки оказали помощь 12 водителям и пассажирам, проезжавших по трассе автомобилей. Также они эвакуировали две сломавшиеся в мороз машины: одну доставили в Барнаул, а другую — в Шипуново. Кроме того, сотрудники МЧС помогли починить заглохший на трассе грузовик, ехавший в Казахстан. Напомним, что 23 января в Благовещенском районе на трассе в мороз сломался автобус с юными казахстанским хоккеистами. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.