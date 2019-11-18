Между продавцами топлива пробежал холодок: в Алтайском крае может резко подорожать солярка

На независимых АЗС Алтайского края цены на зимнее дизельное топливо могут вырасти на 4−5 рублей или же там вовсе перестанут продавать даннай нефтепродут. Об этом в письме руководителю управления ФАС по Алтайскому краю Степану Поспелову сообщил Юрий Матвейко, председатель Алтайского топливного союза. В конфликт между крупными и мелкими продавцами могут быть втянуты и рядовые автомобилисты.

В тексте заявления (письмо есть в распоряжении редакции) сказано, что причина возможного роста цен кроется в диспаритете между мелкооптовыми и розничными ценами на нефтепродукты. Такая ситуация возникает в Алтайском крае уже несколько лет.

«Начиная с 2011 года, был только один год, когда мы не обращались в УФАС, чтобы стабилизировать рынок нефтепродуктов. Эта проблема возникает каждый год, в прошлом для снижения оптовых цен был применен демпфирующий механизм. До недавнего времени он нормально работал. Однако с приходом зимы мы видим, что цены на зимнее топливо выросли за месяц на 7−8 тыс. рублей за тонну», — рассказал altapress.ru Юрий Матвейко.

Из письма в УФАС следует, что у «Газпромнефть» и «НК „Роснефть“ — Алтайнефтепродукт» мелкооптовые цены на зимнее дизтопливо уже превышают розничные практически на 2 рубля за литр.

АЗС. Заправки. Бензин. Анна Зайкова , altapress.ru

«Исходя из анализа биржевых, мелкооптовых и розничных цен нефтяных компаний, мы видим нарушение прав независимых топливных операторов на справедливое рыночное ценообразование в розничном звене, что может привести к очередной волне банкротства независимых АЗС», — сказано в заявлении.

Опасность поступления суррогатного топлива

По словам Юрия Матвейко, еще в сентябре заявлялось о том, что возможна напряженность на рынке зимнего дизельного топлива. «Нефтяные компании уверяли, что все будет хорошо, но как обычно, что-то пошло не так», — отметил он.

В Алтайском топливном союзе считают, что при таких ценах, с учетом стоимости доставки и других расходах, независимым АЗС придется или поднимать розничные цены на зимнее дизельное топливо на 4−5 рублей относительно сегодняшних цен, или прекращать реализацию этого горючего.

Бензовоз. altapress.ru

«Нефтяные компании практически не поставляют оптом дизельное топливо в Алтайский край, возят только для себя. А продают в розницу на своих заправках значительно дешевле, чем оно стоит. Мы можем только догадываться, что это за политика — либо убить все независимые АЗС, либо просто нарушить ценообразование на рынке нефтепродуктов», — сказал Юрий Матвейко.

Кроме того, в связи с ростом цен в Алтайский край может поступить большой объем суррогатных нефтепродуктов.

Юрий Матвейко,

председатель Алтайского топливного союза:

В регионе существуют дефицит на рынке зимнего дизтоплива. На сегодняшний день топливо, которое соответствует техническому регламенту купить оптом практически невозможно. Есть масса предложений по так называемым заменителям, суррогатным видам, которыми в принципе на АЗС торговать нельзя. Оптовая цена зимнего дизтоплива соответствующего техническому регламенту очень высокая, и после доставки цена для реализации на АЗС будет составлять 54−55 рублей. В этом случае ты будешь вне рынка, ни один человек к тебе не заедет и не заправится. Тем самым ты обречен на закрытие.

АЗС. Михаил Хаустов

Что предлагают члены Алтайского топливного союза

Антимонопольщиков просят принять меры в отношении сбытовых подразделений нефтяных компаний. Для устранения возникшего диспаритета в стоимости зимнего топлива предлагают на некоторое время ввести индикативные мелкооптовые цены, которые основаны на сложившихся потребительских.

«Оптовые цены на зимнее дизтопливо должны понизить в среднем на 5 рублей. Тогда мы будем четко понимать, какая цена на АЗС нефтяных компаний и частных. Цифры должны быть сопоставимы», — резюмировал Юрий Матвейко.

По его словам, регуляторы внимательно разбирают проблему и в течении 3−4 недель начинают исправлять ситуацию, это не быстрый процесс, но без обращения в Минэнерго и ФАС обойтись практически невозможно.