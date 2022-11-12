Цена вопроса — почти 700 тыс. рублей (без «сотки»).
Гусеничный, работает на бензине, страна-изготовитель — Поднебесная.
Можно с ветерком по сугробам кататься вдвоем. Как раз 30 «лошадей» справятся.
В Барнауле продается вездеход Sharmax Twin Power 1000 pelec.
Цена вопроса — почти 700 тыс. рублей (без «сотки»).
Гусеничный, работает на бензине, страна-изготовитель — Поднебесная.
Можно с ветерком по сугробам кататься вдвоем. Как раз 30 «лошадей» справятся.
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