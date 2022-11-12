12 ноября
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Автоновости

Можно преодолеть сугробы влегкую. Нюанс — если купить вездеход «минус 100»

В Барнауле продается вездеход Sharmax Twin Power 1000 pelec.

Вездеход.
Вездеход.
avito.ru

Цена вопроса — почти 700 тыс. рублей (без «сотки»).

Гусеничный, работает на бензине, страна-изготовитель — Поднебесная.

Можно с ветерком по сугробам кататься вдвоем. Как раз 30 «лошадей» справятся.

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