На Чуйском тракте ночью сломался автобус с 9 пассажирами

Сообщение о том, что на Чуйском тракте сломался пассажирский автобус Новосибирск — Чемал, поступило ночью.
Мы предоставили комбинированную буксировочную машину, которая отбуксировала автобус до ближайшей заправки «Газпром», — рассказала Татьяна Чечурова.
По ее словам, в 1:48 к заправке подъехал следующий автобус в Чемал, который и забрал пассажиров.
Напомним, в конце декабря стало известно, что алтайские полицейские помогли 12 юным спортсменам, автобус которых сломался на трассе в мороз.
А 26 декабря на одной из дорог Алтайского края сломался автобус, внутри которого были граждане Монголии. Пассажиров привезли в Рубцовск и разместили в гостинице.