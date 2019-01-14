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Автоновости
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На Чуйском тракте ночью сломался автобус с 9 пассажирами

В ночь на 14 января на трассе под Новосибирском сломался автобус, в котором находились 9 человек. Им помогли дорожники, пишет НГС со ссылкой на пресс-секретаря «Новосибирскавтодора» Татьяну Чечурову.

Трасса, метель, остановка.
Трасса, метель, остановка.
altapress.ru

Сообщение о том, что на Чуйском тракте сломался пассажирский автобус Новосибирск — Чемал, поступило ночью.

Мы предоставили комбинированную буксировочную машину, которая отбуксировала автобус до ближайшей заправки «Газпром», — рассказала Татьяна Чечурова.

По ее словам, в 1:48 к заправке подъехал следующий автобус в Чемал, который и забрал пассажиров.

Напомним, в конце декабря стало известно, что алтайские полицейские помогли 12 юным спортсменам, автобус которых сломался на трассе в мороз.

А 26 декабря на одной из дорог Алтайского края сломался автобус, внутри которого были граждане Монголии. Пассажиров привезли в Рубцовск и разместили в гостинице.

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