На алтайской трассе жестко перевернулся мотоцикл, есть пострадавшие.

ДТП произошло около 23:50 в Усть-Коксинском районе, на 9 километре автодороги «Усть — Кокса — Теректа — Чендек».
29-летний водитель мотоцикла ИЖ Юпитер-5 не справился с управлением и опрокинулся на обочине. У мужчины не было прав.
В результате аварии пострадали два человека — водитель и пассажир. Мужчины обратились в больницу, пассажира госпитализировали.
Полицейские проводят расследование. У водителя взяли анализ крови на наличие алкоголя.
Напомним, 4 августа в Рубцовске под колесами фуры погиб мотоциклист.