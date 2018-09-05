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На алтайской трассе жестко перевернулся мотоцикл, есть пострадавшие

В Республике Алтай поздно вечером 3 сентября перевернулся мотоцикл. В больницу обратились два человека, сообщает ГУ МВД по региону.

На алтайской трассе жестко перевернулся мотоцикл, есть пострадавшие.
На алтайской трассе жестко перевернулся мотоцикл, есть пострадавшие.
ГУ МВД по Республике Алтай.

ДТП произошло около 23:50 в Усть-Коксинском районе, на 9 километре автодороги «Усть — Кокса — Теректа — Чендек».

29-летний водитель мотоцикла ИЖ Юпитер-5 не справился с управлением и опрокинулся на обочине. У мужчины не было прав.

В результате аварии пострадали два человека — водитель и пассажир. Мужчины обратились в больницу, пассажира госпитализировали.

Полицейские проводят расследование. У водителя взяли анализ крови на наличие алкоголя.

Напомним, 4 августа в Рубцовске под колесами фуры погиб мотоциклист.

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