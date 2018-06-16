На гонки в Алтайский край привезут самый быстрый автомобиль России

С 30 июня по 1 июля на аэродроме Панфилово под Барнаулом пройдет выставка мощнейших автомобилей российского дрэг-рейсинга. Здесь покажут в том числе Dodge Viper, который считается самым быстрым автомобилем в России, сообщает Алтайская федерация автоспорта (АФАС).
Dodge Viper принадлежит гонщику Дмитрию Саморукову. Объем двигателя авто — 12.2 литров, мощность двигателя 1450 лошадиных сил, но закись азота позволяет поднять мощность до 4500 "лошадок". Скорость в 100 км/ч дрэгстер развивает менее чем за секунду, пишет портал "Колеса". Лучшее время этого автомобиля на дистанции 402 метра - 6.325 сек, максимальная скорость на этом отрезке – 362 км/ч.
В Панфилово покажут еще один похожий драгстер на базе Dodge Viper московского пилота Олега Кондакова. Мощность этой машины без закиси азота 1450 л.с, с закисью - до 3500 л.с.
Также на Алтай привезут дрэгстер Toyota Soarer мощностью около 3000 л.с. Управляет им Максим Кривобоков из Новосибирска.
30 июня и 1 июля на аэродроме Панфилово (с.Новороманово, Калманский район) пройдет не только выставка специально подготовленных автомобилей, но и второй этап чемпионата Сибири по дрэг-рейсингу SMP RDRC.
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