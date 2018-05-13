На каких подержанных авто предпочитают ездить россияне

Эксперты аналитического агентства "Автостат-Инфо" изучали период с января по март 2018 года. За это время на вторичном рынке продали более 770 тысяч подержанных иномарок. Это на 0,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего россияне покупали автомобиль Ford Focus. Второй результат показала Toyota Corolla. Третье место в ТОП-10 оказалось за Hyundai Solaris.

В первую пятерку вошли Toyota Camry и Kia Rio. Во второй оказались Renault Logan, Chevrolet Niva, Opel Astra, Daewoo Nexi, и Mitsubishi Lancer.

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