На каких подержанных авто предпочитают ездить россияне

Россияне стали больше покупать подержанные автомобили. Эксперты составили рейтинг самых популярных моделей и выяснили, что тройку лидеров возглавляет американец Ford Focus, пишет "Дейли".
Эксперты аналитического агентства "Автостат-Инфо" изучали период с января по март 2018 года. За это время на вторичном рынке продали более 770 тысяч подержанных иномарок. Это на 0,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Чаще всего россияне покупали автомобиль Ford Focus. Второй результат показала Toyota Corolla. Третье место в ТОП-10 оказалось за Hyundai Solaris.
В первую пятерку вошли Toyota Camry и Kia Rio. Во второй оказались Renault Logan, Chevrolet Niva, Opel Astra, Daewoo Nexi, и Mitsubishi Lancer.
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