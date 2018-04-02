На проспекте в центре Барнаула огородили опасный участок

Проспект Красноармейский 2 апреля 2018. Фото : Татьяна Кузьмина. Проспект Красноармейский 2 апреля 2018. Фото : Татьяна Кузьмина. Проспект Красноармейский 2 апреля 2018. Фото : Татьяна Кузьмина.

Днём 2 апреля проблемный участок дороги огородили и укрыли целофаном, затруднив тем самым проезд в среднем ряду проспекта.

Ранее altapress.ru писал, что провал на этом месте возник 13 января, из-за коммунальной аварии рядом со строящимся домом по адресу Никитина,107. Компания "Строй Инвест", которая занимается строительством жилого комплекса "Плаза", пообещала летом отремонтировать проблемный участок за свой счет.

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