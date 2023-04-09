9 апреля
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Автоновости

На Шанхайском автосалоне скоро рассекретят главный автомобиль Поднебесной

Главный автомобиль Китая покажут в апреле на автосалоне в Шанхае, пишет Lenta.ru.

Водитель за рулем.
Водитель за рулем.
СС0

На выставке рассекретят второе поколение Hongqi L5 — лимузин с кодовым названием N701. Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин ездит на броневике Hongqi N701 с прошлого лета.

Хотя внешность автомобиля лидера КНР не является секретом, не факт, что серийный N701 внешне повторит штучный седан Си.

Шанхайский автосалон продлится с 18 по 27 апреля.

Ранее в автосалонах закончились Lada Vesta. По словам президента компании Максима Соколова, производство обновленной версии Lada Vesta NG начнется в марте. Но пока только с механической коробкой передач.

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