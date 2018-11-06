На трассе Барнаул-Бийск образовалась огромная пробка

Утром 6 ноября водители больше часа простояли в пробке на трассе Барнаул-Бийск. Как пишут в Barnaul 22 , движение на трассе перекрыли военные, по словам других очевидцев, на дороге произошло ДТП.

Участники сообщества, попавшие в пробку, возмутились, что их об этом не предупреждали. «Идиотизм! Перекрывать федеральную трассу постоянно. У людей куча работы, короткая неделя, встречи, сотни фур стоят, которые выбьются из графика, — рассуждают участники сообщества, — абсурд да и только». В то же время некоторые комментаторы отмечают, что военные это делают «не из-за вредности», и «у них это тоже работа». «Перекроют на час, ноют на неделю». Кроме того, один из участников написал, что трассу перекрывали из-за ДТП.

Автовладельцы предупреждают, что 6 ноября на алтайских трассах сильный гололед и метель и рекомендуют остальным при возможности воздержаться от поездок.