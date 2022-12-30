На 43% вырос ввоз в Россию праворульных авто

Импорт автомобилей с правым рулем в Россию увеличился на 43% по итогам 11 месяцев этого года, сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на компанию «Паспорт промышленный консалтинг».

В прошлом году с января по ноябрь в страну ввезли 108 тыс. автомобилей с правым рулем, в 2022-м за аналогичный период объем вырос до 154 тыс. иномарок.

Самым популярным брендом с праворульными машинами стала Toyota — 68,7 тыс. ед. и почти 45% от общего объема. В первую тройку вошли Honda (43,2 тыс. шт.) и Nissan (15,5 тыс. шт.).

Следом в рейтинге расположились еще шесть японских марок (Subaru, Suzuki, Mazda, Daihatsu, Mitsubishi, Lexus).

Между тем из Китая в Россию ввозят более 80% новых легковых автомобилей. А правительство упростило регистрацию ввозимых из-за границы автомобилей.