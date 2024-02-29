29 февраля
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Автоновости

Названы самые безопасные автомобили при ДТП

Опубликован список победителей среди автомобилей, которые успешно прошли краш-тесты.

Mazda CX-5.
Mazda CX-5.
wikipedia.org

Победители предлагают высочайший уровень защиты как для пассажиров транспортных средств, указывает Газета.Ru.

Больше всего призов завоевал автоконцерн Hyundai, в который также входят марки Kia и Genesis.

В престижном списке — производители Toyota и Lexus, Mazda.

Список победителей составлен Страховым институтом дорожной безопасности (IIHS) в США.

Ранее машину отечественного автопрома подарил Путин северокорейскому лидеру. Это Aurus.

История подарка

Лидер Северной Кореи был в России с официальным визитом осенью прошлого года. В рамках поездки он побывал с Путиным на космодроме «Восточный».

На космодром Ким Чен Ын приехал на своей машине, но там делегация сделала "внеплановую" остановку. А Путин показал гостю российские автомобили Aurus.

Российский и северокорейский лидеры посидели внутри нескольких автомобилей и осмотрели их снаружи. Ким Чен Ыну лимузин понравился.

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