9 июня
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Автоновости

Несколько улиц перекроют в Барнауле из-за Дня России

12 июня в Барнауле перекроют несколько участков дорог из-за празднования Дня России, сообщили в администрации города.

Автомобили в пробке.
Автомобили в пробке.
СС0

Движение транспорта перекроют по всей ширине дорожных участков:

  • правоповоротный съезд с Нового моста к площади Баварина, правоповоротный съезд с дороги от ул. Мамонтова к Новому мосту, к площади Баварина — 12 июня с 17:00 до 23:30,
  • нечетная проезжая часть пр. Социалистического (от Ползунова до Мало-Олонской), четная проезжая часть пр. Социалистического (от Льва Толстого до Мало-Тобольской) — с 8:00 11 июня до 12:00 13 июня,
  • площадь Свободы — 12 июня с 9.00 до 11.00,
  • пр. Ленина (от Ползунова до площади Баварина), дорога от Максима Горького до площади Баварина — 12 июня с 17:00 до 23:30.

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