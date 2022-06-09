Несколько улиц перекроют в Барнауле из-за Дня России

Движение транспорта перекроют по всей ширине дорожных участков:
- правоповоротный съезд с Нового моста к площади Баварина, правоповоротный съезд с дороги от ул. Мамонтова к Новому мосту, к площади Баварина — 12 июня с 17:00 до 23:30,
- нечетная проезжая часть пр. Социалистического (от Ползунова до Мало-Олонской), четная проезжая часть пр. Социалистического (от Льва Толстого до Мало-Тобольской) — с 8:00 11 июня до 12:00 13 июня,
- площадь Свободы — 12 июня с 9.00 до 11.00,
- пр. Ленина (от Ползунова до площади Баварина), дорога от Максима Горького до площади Баварина — 12 июня с 17:00 до 23:30.
О программе праздника altapress.ru уже рассказывал.