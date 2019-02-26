Невыездные: в крупное село Алтайского края перестали ездить все автобусы

Больше двух тысяч жителей села Боровлянка Троицкого района остались без автобусного сообщения с Барнаулом, Бийском и райцентром. Проблему усугубляет то, что в деревне нет аптеки, и местные жители вынуждены ездить за лекарствами в города. Но совершить такую поездку теперь многим стало непросто.

Куда пропал барнаульский автобус

Из Барнаула в Боровлянку автобус перестал ходить осенью 2018 года. Перевозчик отказался совершать рейсы из-за нерентабельности, рассказал altapress.ru читатель, который периодически пользовался этим автобусом.

Николай Федоринов,

пассажир:

Аптеки в деревне нет. То есть людям, кто раньше ездил в город за лекарствами, теперь никак не выбраться. Кому-то родственники могут привезти, у кого есть автомобиль. А если авто нет, то увы. Плюс цены в магазинах часто выше, чем в городе. Да и ассортимент оставляет желать лучшего.

В конце января жительница Боровлянки Наталья рассказала о проблеме в Instagram губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Она добавила, что из села невозможно уехать не только в Барнаул, но даже в райцентр (барнаульский автобус шел через Троицкое). От этого страдает местная молодежь, среди которых есть студенты — они не могут добираться на учебу.

Зима. Дорога. Поземка. Автобус. Настасья Коваленко

В минтрансе Алтайского края ответили, что маршрут Барнаул—Боровлянка выставляли на конкурс, но желающих работать на нем не нашлось.

Владимир Фомин,

глава боровлянского сельсовета:

Село большое, но люди мало ездили на автобусе: обычно он заполнялся лишь на треть. У многих личные автомобили, другие нанимали такси, чтобы не ждать автобус. Но есть категории, у которых деньги есть только на автобус. И они серьезно пострадали от этой ситуации.

В Боровлянке 743 дома. Расстояние до Троицкого — 80 км, до Барнаула — 165 км, до Бийска — 80 км.

Связь с Бийском тоже прервалась

Владимир Фомин рассказал, что с начала февраля из села перестал ходить и второй автобус — в Бийск. Его не отменили, автобусы просто не выходят на линию. В расписании бийского автовокзала рейсы по-прежнему стоят.

По информации Фомина, бийский автобус находится в ремонте. Когда его восстановят, он выйдет на линию. Но как скоро это произойдет — неизвестно. В транспортной компании «При-Мар», который обслуживает маршрут, контактный телефон отключен.

Автобус на платформе автовокзала. Иван Кузьмин

Отмена автобусов — общекраевая проблема

Без автобусных маршрутов остаются села по всему региону. Финансовое состояние многих транспортных предприятий настолько плохое, что они банкротятся и уходят с рынка. Маршрутная сеть сокращается. Скудные бюджеты муниципалитетов не позволяют поддержать перевозчиков.

В краевом заксобрании озаботились этой проблемой и теперь обсуждают программу поддержки отрасли, рассказала депутат Ирина Шудра. Подобную программу просят разработать и на федеральном уровне — такие обращения уже поступили в Минпромторг РФ, сообщил altapress.ru руководитель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.