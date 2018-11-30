Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 ноября -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Автоновости
161

Ночную парковку в Барнауле запретят еще на нескольких участках дорог

В Барнауле еще на трех участках дорог запретят стоянку и остановку автомобилей в ночное время, сообщает официальный сайт города.

Уборка снега в Барнауле.
Уборка снега в Барнауле.
Анна Зайкова

Дорожные знаки, которые ограничивают стоянку и остановку транспорта по ночам, начнут устанавливать 19 декабря. Ограничения вводят, чтобы припаркованные автомобили не мешали работе снегоуборочной техники.

Запрет на ночную парковку будет действовать на следующих участках улиц Барнаула:

  • улица Шевченко от проспекта Ленина до здания № 73а к3 по проспекту Комсомольскому,
  • улица Анатолия от улицы Максима Горького до проспекта Ленина,
  • улица Попова от улицы Юрина до улицы Гущина.

Кроме того, запретят поворот на улицу Мерзликина с Красноармейского проспекта.

Напомним, ранее в Барнауле ночную парковку в зимнее время уже запретили на нескольких улицах.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость