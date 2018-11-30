Ночную парковку в Барнауле запретят еще на нескольких участках дорог

Дорожные знаки, которые ограничивают стоянку и остановку транспорта по ночам, начнут устанавливать 19 декабря. Ограничения вводят, чтобы припаркованные автомобили не мешали работе снегоуборочной техники.
Запрет на ночную парковку будет действовать на следующих участках улиц Барнаула:
- улица Шевченко от проспекта Ленина до здания № 73а к3 по проспекту Комсомольскому,
- улица Анатолия от улицы Максима Горького до проспекта Ленина,
- улица Попова от улицы Юрина до улицы Гущина.
Кроме того, запретят поворот на улицу Мерзликина с Красноармейского проспекта.
Напомним, ранее в Барнауле ночную парковку в зимнее время уже запретили на нескольких улицах.