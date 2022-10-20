20 октября
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Автоновости

Новые китайские «танки» приедут в Россию

Холдинг Great Wall Motors (GWM) подтвердил появление новой марки Tank на российском рынке — это произойдет до конца 2022 года. Об этом пишет ведущий сайт об автомобилях Motor.

Китайский внедорожник Tank.
Китайский внедорожник Tank.
motor1.com

Первыми на рынке появятся рамные внедорожники Tank 300 и 500.

Оба автомобиля с полным приводом и блокировками дифференциалов.

На начальном этапе их реализация будет идти через дилерскую сеть Haval и ввозиться из Китая они будут пока небольшими партиями.

Первые «живые» экземпляры Tank 300 и 500 приедут в салоны дилеров только в первой половине 2023 года.

Сборочной площадкой, в случае успеха Tank, может стать Great Wall, расположенная в Тульской области.

В настоящее время там производят автомобили Haval.

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