Новые китайские «танки» приедут в Россию

Первыми на рынке появятся рамные внедорожники Tank 300 и 500.
Оба автомобиля с полным приводом и блокировками дифференциалов.
На начальном этапе их реализация будет идти через дилерскую сеть Haval и ввозиться из Китая они будут пока небольшими партиями.
Первые «живые» экземпляры Tank 300 и 500 приедут в салоны дилеров только в первой половине 2023 года.
Сборочной площадкой, в случае успеха Tank, может стать Great Wall, расположенная в Тульской области.
В настоящее время там производят автомобили Haval.