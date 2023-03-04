О рейдах на водителей по России сообщила Госавтоинспеция

Увеличат плотность нарядов ДПС. Автоинспекторы проведут профилактическое мероприятие «Встречная полоса», указывает Газета.Ru.
Между тем сотрудники ГИБДД поощряли законопослушных водителей.
В региональных УГИБДД объявили о проведении традиционных массовых проверок на дорогах и рейдах на пьяных водителей в первые выходные марта.
Увеличат плотность нарядов ДПС. Автоинспекторы проведут профилактическое мероприятие «Встречная полоса», указывает Газета.Ru.
Между тем сотрудники ГИБДД поощряли законопослушных водителей.
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