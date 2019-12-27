Обход Барнаула и тоннель под вокзалом: в минтрансе Алтайского края рассказали о крупных проектах

26 декабря состоялась пресс-конференция, посвященная итогам выполненных работ в дорожной и транспортной отраслях Алтайского края. Министр транспорта региона Александр Дементьев также рассказал о перспективах строительства тоннеля под железнодорожным вокзалом в Барнауле, передаче важной дороги в федеральное ведение и других значимых проектах.

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Какие дороги отремонтировали и во сколько это обошлось

За 2019 год работы по ремонту, строительству и реконструкции выполнены практически на 900 км региональных и межмуниципальных дорог Алтайского края.

На территории Барнаула и Новоалтайска отремонтировали более 70 км дорог, в Бийске- более 35 км. Также дорожники проводили работы на федеральных трассах.

Дорожный фонд составил более 12 млрд рублей, примерно 3 млрд из этой суммы — средства федерального бюджета, которые потратили на различные направления в рамках проектов «БКАД», «Комплексное развитие сельских территорий» и не только.

Новый асфальт , ремонт дорог. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Кроме того, регион получил деньги на ремонт двух уникальных мостов, протяженностью более 100 метров в Кытмановском и Смоленском районах.

«Участие в нацпроектах, таких как „Безопасные и качественные автомобильные дороги“ и других, позволило своевременно и качественно выполнить весь запланированный объем работ на дорогах края», — сообщил министр транспорта региона.

Он отметил, что в рамках проекта «БКАД» на Барнаульскую агломерацию к 1,49 млрд рублей дополнительно предусмотрено выделение 490 млн рублей на капиталоемкие работы — завершение работ на улицах Попова и Солнечная Поляна и реконструкцию шоссе Ленточный бор.

Александр Дементьев подчеркнул, что закончить эти работы планируют в 2020 году, все конкурсы провели, контракты заключили. По словам министра, в 2020 году привести в нормативное состояние нужно будет чуть меньше дорог.

«Но с учетом той деградации дорожной сети, которая у нас есть, чтобы оставаться на том же уровне, объем работ будет примерно такой же, как в 2019 году. Чуть больше ремонтных работ будет в Бийске и на территории Новоалтайска», — сказал Александр Дементьев.

На отремонтированных дорогах в Бийске. Фото пресс-службы Минтранса Алтайского края.

По его словам, в 2020 году основным показателем, который следует достигнуть, является дальнейшее приведение дорог в нормативное состояние. А самое значимое — снижение количества погибших на трассах региона. Отметим, в этом году в Алтайском крае в результате аварий погибли около 250 человек.

Тоннель под вокзалом

Министр также ответил на вопрос о перспективах строительства тоннеля под вокзалом в краевой столице. Александр Дементьев сообщил, что специалисты уже проводят предпроектные работы. Однако пока рано говорить о начале строительства.

«При разработке схемы реконструкции привокзальной площади коридоры под строительство тоннеля при транспортной организации работ в принципе предусмотрены городской архитектурой. На перспективу мы оставляем коридор для его строительства», — рассказал Александр Дементьев.

Точные сроки начала работ, их детали и стоимость неизвестны. По словам министра транспорта региона, конкретнее говорить о возможности реализации можно будет, когда к работе приступят проектировщики.

Эскиз тоннеля под вокзалом в Барнауле altaystroy.ru

Altapress.ru писал, что еще в советских генпланах Барнаула была идея соединить тоннелем проспект Красноармейский и улицу Георгия Исакова. Это даст еще одну магистраль из центра в спальные районы.

Утренние и вечерние пробки возникают в Барнауле в большей степени из-за того, что город разрезан на две части железнодорожными путями. Но дальше разговоров дело не пошло.

Считается, что тоннель позволит сократить пробки в городе. Однако главный инженер-разработчик проекта тоннеля в 2015 году заявил, что объект может, напротив, создать дополнительные заторы.

Обход краевой столицы

Александр Дементьев рассказал, что проект обхода Барнаула готов, положительное заключение Госэкпертизы получено. Но назвать точные сроки реализации проекта еще нельзя.

«Мы зашли в аналитический центр, ждем заключение. Работаем по включению нас в магистральный план развития транспортной инфраструктуры», — сказал министр.

Напомним, обход Барнаула планируют построить для того, чтобы избавить город от транзитного транспорта, прежде всего грузового.

Презентация обхода Барнаула в минтрансе Алтайского края. altapress.ru

Предполагается, что четырехполосная трасса длиной около 68 км будет начинаться от Павловского тракта в районе Новомихайловки, пройдет между поселками Новые Зори и Лесной, около Черницкого и пересечет Змеиногорский тракт вблизи Бельмесево.

Далее пойдет мост и 15-километровая пойменная часть. После нее обход пересечет дорогу на Бобровку и Рассказиху в районе поселка Лесной Первомайского района и соединится с Чуйским трактом около деревни Покровка.

Передача важной трассы в федеральную собственность

Говоря о передаче в федеральное ведение региональной трассы Барнаул — Кулунда — граница с Казахстаном, министр транспорта отметил, что этот вопрос решается. Напомним, речь идет о 383 км трассы, идущей по маршруту Барнаул — Павловск — Ребриха — Мамонтово — Родино — Кулунда — граница с Казахстаном.

Новый асфальт , ремонт дорог. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

О том, что край обратился в Росавтодор с просьбой перевести дорогу в федеральное подчинение, стало известно в начале прошлого года, об этом сообщил тогда губернатор Александр Карлин. Логика властей была понятной — содержать важную дорогу с выходом к границе другого годударства разумнее за счет средств федерального бюджета.

«Проведена огромная работа, нужно было отмежевать и оформить в собственность 400 км земли. В конце прошлого года весь пакет документов был передан на проверку», — заявил Александр Дементьев.

Проверку завершили, но в графике на передачу в федеральное ведение эта магистраль поставлена на период 2027—2031 годов. Сегодня требуется изменить сроки и поставить задачу в приоритетный график.