Очевидцы: в центре Барнаула после ДТП с автобусом легковушку отбросило в пешехода

Свидетели ДТП сообщают, что оно произошло в центре Барнаула на пересечении проспекта Ленина и улицы Мало-Тобольской. После столкновения с автобусом легковой автомобиль сбил мужчину. В каком состоянии находится пешеход и какие травмы он получил, пока неизвестно.
На снимках с места аварии видно, что от удара легковушка получила серьезные повреждения. У машины сильно смят багажник.
В пресс-службе городской ГИБДД altapress.ru сообщили, что на месте ДТП работают полицейские. Они выясняют все обстоятельства произошедшего. Подробности будут известны в ближайшее время.