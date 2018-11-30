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Очевидцы: в центре Барнаула после ДТП с автобусом легковушку отбросило в пешехода

В Барнауле утром 30 ноября столкнулись автобус и легковой автомобиль. После аварии легковушка сбила мужчину, пишут очевидцы в группе «Барнаул 22».

ДТП в Барнауле 30 ноября.
ДТП в Барнауле 30 ноября.
Александр Кузнецов в vk.com/barneos22

Свидетели ДТП сообщают, что оно произошло в центре Барнаула на пересечении проспекта Ленина и улицы Мало-Тобольской. После столкновения с автобусом легковой автомобиль сбил мужчину. В каком состоянии находится пешеход и какие травмы он получил, пока неизвестно.

На снимках с места аварии видно, что от удара легковушка получила серьезные повреждения. У машины сильно смят багажник.

В пресс-службе городской ГИБДД altapress.ru сообщили, что на месте ДТП работают полицейские. Они выясняют все обстоятельства произошедшего. Подробности будут известны в ближайшее время.

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