От ретро до «Бентли»: на чем ездят алтайские депутаты

Автопарк депутатов Алтайского краевого заксобрания (АКЗС) разнообразен: одни ездят на «Жигулях» и старых «Волгах», у других в семье по 3−7 машин, в том числе премиальных. Об этом свидетельствуют опубликованные 7 мая декларации краевых законодателей за 2018 год.

Топ-5 самых популярных авто у депутатов АКЗС

Волга ГАЗ-21. Этот ретроавтомобиль задекларировали сразу три депутата. Николай Бушков и Олег Кравченко заявили их как единственные машины в семье. Также ГАЗ-21 есть у Владимира Попова — наряду с еще двумя машинами (о них подробнее ниже).

Волга 21 drom.ru

Volkswagen Tuareg. Немецкий премиальный кроссовер задекларировал обвиненный в растрате 43 млн рублей Андрей Волков, справедливорос Александр Молотов и Алексей Кривенко из «Единой России».

Toyota Land Cruiser 200. Последняя модель самого дорого автомобиля в линейке «народной» для Сибири японской марки Toyota есть у фермера Александра Траутвейна, а также у супругов двух женщин-депутатов — Ирины Тепловой и лидера алтайских коммунистов Марии Прусаковой.

Toyota Land Cruiser 200 www.kolesa.ru

Lexus LX 570. Тот же японский внедорожник, но в более премиальном исполнении стоит в гаражах у Сергея Бенслера, Вадима Смагина и Александра Демина.

Mitsubishi Pajero. Флагман другой японской марки предпочли Сергей Серов, Юрий Кайро и Анатолий Суворов.

Mitsubishi Pajero Павел Водопьянов

У кого из депутатов больше всего машин?

Из 67 депутатов АЗКС 18 не задекларировали ли одного автомобиля. Это не значит, что они ездят на общественном транспорте — многие регистрируют машины на свои юрлица.

27 человек задекларировали по одной машине (в том числе в шести случаях машина зарегистрирована не на самого депутата, а на жену или супруга). Девять законодателей имеют по два авто в семье, еще 8 — по три.

Сессия АКЗС. Анна Зайкова.

Есть еще пять депутатов, у которых машин еще больше. Это:

Александр Демин. У него есть Nissan Patrol, уже упомянутый Lexus LX 570, а также грузовик Mercedes. Жена члена фракции «Единой России» ездит на кроссовере Nissan Murano.

Алексей Найден. Его автопарк состоит сплошь из кроссоверов: Renault Duster, Toyota Rav 4, Audi Q5 и Audi Q3.

Обновленный Renault Duster wroom.ru

Андрей Секрета. На депутата от ЛДПР зарегистрирован фургон «ГАЗель» 2705 и два грузовика — МАЗ и Isuzu Elf. Также в его декларации упоминается Toyota Highlander, принадлежащая супруге Секреты.

Алексей Кривенко. Ему принадлежат сразу шесть машин: легковые Volkswagen Touareg, Nissan Tiida, УАЗ 331512 и три фургона: грузопассажирская Lada Largus, «каблучок» ИЖ 2717 и Iveco Daily.

Сергей Бенслер. Абсолютный лидер по числу задекларированных автомобилей — у него их семь. Кроме упомянутого выше Lexus LX570 у известного в крае агрария есть два Land Сruiser — 100 и 105 модификации, «Нива», два УАЗа и Lexus LX470.

У кого самый элитный автомобиль?

Мало кто из народных избранников может похвастаться такими автомобилями, как коммунист Владимир Попов. Помимо 21-й «Волги» он задекларировал гигантский пикап Toyota Tundra и элитарный Bentley Continental.

Bentley Hybrid Concept Bentley.

Также отметим приобретение либерал-демократа Владимира Семенова — он не стал покупать «попсовые» японские премиум-внедорожники, а приобрел новый флагманский джип от Volkswagen — Teramont.

У кого самые простенькие машины?

Самые скромные машины задекларировали коммунист Андрей Сартаков и справедливорос Василий Железовский. Первый, согласно документам, владеет только «шестеркой» (ВАЗ-2106), а второй ездит на «Волге» ГАЗ-3110.

Есть депутаты, кто ездят на старых (как минимум 10-летних) японских праворульных машинах. Например, Владислав Вакаев ездит на минивэне Toyota Nadia, а Оксана Абрамова — на Toyota Opa. Ее муж при этом ездит на «Ниве», следует из декларации.

Волга. ГАЗ-3110 Пресс-служба МВД по Республике Алтай

Нестатусные машины задекларировали Вячеслав Початов (китайский Great Wall), Александр Осипов (Renault Sandero, зарегистрирован на супругу), Ирина Шудра (ее муж ездит на Toyota Mark II), а Николай Якушев показал в декларации только Nissan March своей жены.

Юрий Астанчик внес информацию о трех своих автомобилях, и все они относительно скромные: «китаец» Chery A13, ВАЗ-2110 и Toyota Avensis.

Какие еще машины популярны у депутатов АКЗС?

Toyota Camry — есть у Дениса Голобородько и Александра Николайчика;

Toyota Corolla — у Павла Рего и Павла Шумихина;

Meкcedes C200 — на них ездят жены Максима Степина и Игоря Пляко;

BMW X3 — такой кроссовер предпочел сам Игорь Пляко , а также Андрей Хмурович;

а также Андрей Хмурович; Toyota Highlander — на нем ездят жены Андрея Секреты и Сергея Приба ( сам он показал в декларации Lexus ES 350);

сам он показал в декларации Lexus ES 350); Lexus LX470 — кроме Сергея Бенслера такой автомобиль есть в гараже у Юрия Кайро.

Напомним, самым состоятельным из депутатов АКЗС второй год подряд стал Дмитрий Аганов, а самым бедным Дмитрий Степурко. Сколько заработали законодатели в 2018 году, читайте здесь.