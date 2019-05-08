От ретро до «Бентли»: на чем ездят алтайские депутаты

Топ-5 самых популярных авто у депутатов АКЗС
Волга ГАЗ-21. Этот ретроавтомобиль задекларировали сразу три депутата. Николай Бушков и Олег Кравченко заявили их как единственные машины в семье. Также ГАЗ-21 есть у Владимира Попова — наряду с еще двумя машинами (о них подробнее ниже).
Volkswagen Tuareg. Немецкий премиальный кроссовер задекларировал обвиненный в растрате 43 млн рублей Андрей Волков, справедливорос Александр Молотов и Алексей Кривенко из «Единой России».
Toyota Land Cruiser 200. Последняя модель самого дорого автомобиля в линейке «народной» для Сибири японской марки Toyota есть у фермера Александра Траутвейна, а также у супругов двух женщин-депутатов — Ирины Тепловой и лидера алтайских коммунистов Марии Прусаковой.
Lexus LX 570. Тот же японский внедорожник, но в более премиальном исполнении стоит в гаражах у Сергея Бенслера, Вадима Смагина и Александра Демина.
Mitsubishi Pajero. Флагман другой японской марки предпочли Сергей Серов, Юрий Кайро и Анатолий Суворов.
У кого из депутатов больше всего машин?
Из 67 депутатов АЗКС 18 не задекларировали ли одного автомобиля. Это не значит, что они ездят на общественном транспорте — многие регистрируют машины на свои юрлица.
27 человек задекларировали по одной машине (в том числе в шести случаях машина зарегистрирована не на самого депутата, а на жену или супруга). Девять законодателей имеют по два авто в семье, еще 8 — по три.
Есть еще пять депутатов, у которых машин еще больше. Это:
Александр Демин. У него есть Nissan Patrol, уже упомянутый Lexus LX 570, а также грузовик Mercedes. Жена члена фракции «Единой России» ездит на кроссовере Nissan Murano.
Алексей Найден. Его автопарк состоит сплошь из кроссоверов: Renault Duster, Toyota Rav 4, Audi Q5 и Audi Q3.
Андрей Секрета. На депутата от ЛДПР зарегистрирован фургон «ГАЗель» 2705 и два грузовика — МАЗ и Isuzu Elf. Также в его декларации упоминается Toyota Highlander, принадлежащая супруге Секреты.
Алексей Кривенко. Ему принадлежат сразу шесть машин: легковые Volkswagen Touareg, Nissan Tiida, УАЗ 331512 и три фургона: грузопассажирская Lada Largus, «каблучок» ИЖ 2717 и Iveco Daily.
Сергей Бенслер. Абсолютный лидер по числу задекларированных автомобилей — у него их семь. Кроме упомянутого выше Lexus LX570 у известного в крае агрария есть два Land Сruiser — 100 и 105 модификации, «Нива», два УАЗа и Lexus LX470.
У кого самый элитный автомобиль?
Мало кто из народных избранников может похвастаться такими автомобилями, как коммунист Владимир Попов. Помимо 21-й «Волги» он задекларировал гигантский пикап Toyota Tundra и элитарный Bentley Continental.
Также отметим приобретение либерал-демократа Владимира Семенова — он не стал покупать «попсовые» японские премиум-внедорожники, а приобрел новый флагманский джип от Volkswagen — Teramont.
У кого самые простенькие машины?
Самые скромные машины задекларировали коммунист Андрей Сартаков и справедливорос Василий Железовский. Первый, согласно документам, владеет только «шестеркой» (ВАЗ-2106), а второй ездит на «Волге» ГАЗ-3110.
Есть депутаты, кто ездят на старых (как минимум 10-летних) японских праворульных машинах. Например, Владислав Вакаев ездит на минивэне Toyota Nadia, а Оксана Абрамова — на Toyota Opa. Ее муж при этом ездит на «Ниве», следует из декларации.
Нестатусные машины задекларировали Вячеслав Початов (китайский Great Wall), Александр Осипов (Renault Sandero, зарегистрирован на супругу), Ирина Шудра (ее муж ездит на Toyota Mark II), а Николай Якушев показал в декларации только Nissan March своей жены.
Юрий Астанчик внес информацию о трех своих автомобилях, и все они относительно скромные: «китаец» Chery A13, ВАЗ-2110 и Toyota Avensis.
Какие еще машины популярны у депутатов АКЗС?
- Toyota Camry — есть у Дениса Голобородько и Александра Николайчика;
- Toyota Corolla — у Павла Рего и Павла Шумихина;
- Meкcedes C200 — на них ездят жены Максима Степина и Игоря Пляко;
- BMW X3 — такой кроссовер предпочел сам Игорь Пляко, а также Андрей Хмурович;
- Toyota Highlander — на нем ездят жены Андрея Секреты и Сергея Приба (сам он показал в декларации Lexus ES 350);
- Lexus LX470 — кроме Сергея Бенслера такой автомобиль есть в гараже у Юрия Кайро.
Напомним, самым состоятельным из депутатов АКЗС второй год подряд стал Дмитрий Аганов, а самым бедным Дмитрий Степурко. Сколько заработали законодатели в 2018 году, читайте здесь.