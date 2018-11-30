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Перекрыто движение для всех видов транспорта на алтайской автодороге

30 ноября в 18:15 по решению КГКУ «Алтайавтодор» в связи с ухудшением погодных условий ограничено движение для всех видов транспорта на автодороге Алейск — Чарышское (с 83 по 173 км).

Трасса, метель, остановка.
Трасса, метель, остановка.
altapress.ru

Также ограничено движение на дороге Бийск — Белокуриха (с 6 по 64 км).

Госавтоинспекция Алтайского края настоятельно рекомендует в условиях непогоды не рисковать своей жизнью и здоровьем и воздержаться от дальних поездок. В случае острой необходимости выезда воспользоваться железнодорожным транспортом, говорится в сообщении отделения пропаганды ГИБДД по Алтайскому краю.

В случае ЧС просьба обращаться по телефонам 112 и 101.

Напомним, синоптики объявили в Алтайском крае штормпрогноз. В регионе прогнозируют мокрый снег и дождь, переходящий в снег. Также усилится ветер и похолодает.

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