Перекрыто движение для всех видов транспорта на алтайской автодороге

Также ограничено движение на дороге Бийск — Белокуриха (с 6 по 64 км).
Госавтоинспекция Алтайского края настоятельно рекомендует в условиях непогоды не рисковать своей жизнью и здоровьем и воздержаться от дальних поездок. В случае острой необходимости выезда воспользоваться железнодорожным транспортом, говорится в сообщении отделения пропаганды ГИБДД по Алтайскому краю.
В случае ЧС просьба обращаться по телефонам 112 и 101.
Напомним, синоптики объявили в Алтайском крае штормпрогноз. В регионе прогнозируют мокрый снег и дождь, переходящий в снег. Также усилится ветер и похолодает.