Почему на пешеходных переходах в Алтайском крае стали чаще гибнуть люди

"Ни одного правильного перехода"

"Мы не смогли коренным образом переломить ситуацию, связанную с наездами на пешеходов", — доложил начальник ГИБДД по Алтайскому краю Петр Богомолов. Он привел цифры: несмотря на то, что в 2017 году доля наездов в структуре ДТП уменьшилась с 36,7% до 35,9%, число погибших в таких инцидентах выросло на 2,5%.

Петр Богомолов,

начальник управления ГИБДД по Алтайскому краю:

— Проблема имеет комплексный характер. Главные причины — это низкая дисциплина водителей и пешеходов, а также ненадлежащее обустройство пешеходных переходов. Могу привести пример Заринска. Там из 60 пешеходных переходов 51 требует обустройства по требованиям госстандартов. В то же время деньги в 2017 году мэрия выделила только на текущее содержание дорог. Ни один пешеходный переход не был приведен в соответствие. На 2018 год на выполнение таких работ финансирование также не запланировано.

На территории края из 3240 пешеходных переходов приведено в соответствие 75% (2430). Такие данные привел начальник дорожного-транспортного управления регионального Минстройтранса Дмитрий Коровин. Но при этом есть территории, где нет ни одного "правильного" перехода и местные власти ничего не делают, чтобы изменить ситуацию.

Не успевают освоить деньги

В 2015 году президент РФ Владимир Путин поручил привести к требованиям нового национального стандарта все переходы, в первую очередь у школ. С тех пор эта тема постоянно звучит на заседаниях краевой комиссии. Но пока поручение исполнили лишь в 14% муниципалитетов региона. Чтобы переломить ситуацию, Минстротранс был вынужден был обратиться в прокуратуру с просьбой оказать содействие и предпринять меры, сообщил Дмитрий Коровин.

Деньги на транспортную инфраструктуру у муниципалитетов есть, но их не успевают "осваивать", рассказал губернатор Алтайского края Александр Карлин. Каждый десятый рубль из краевого дорожного фонда идет именно им.

Кроме того, муниципалитетам дают дополнительную субсидию. В 2018 году ее размер составит 464 млн рублей. Однако сотни миллионов рублей традиционно остаются неиспользованными и в прошлом году, по выражению главы региона, "коренного перелома не произошло".

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Мне объяснят это сложностями. Тем, когда эти деньги появляются в муниципальном образовании. Тем, что нужно успеть провести конкурсные процедуры. Все это так. Но правда и то, что мы сплошь и рядом ссылаемся на недостаток ресурсов, а когда они появляются, мы их не можем должным образом освоить.

Лидеры и аутсайдеры

Все пешеходные переходы привели в соответствие с нормативами в Ельцовском, Косихинском, Краснощековском, Смоленском Советском, Тогульском, Топчихинском, Угловском, Усть-Калманском районах, а также в Белокурихе и ЗАТО Сибирский.

Ни один переход не соответствует нормативам в Алейском, Баевском, Залесовском, Зональном, Ключевском, Новичихинском, Павловском, Первомайском, Рубцовском, Солонешенском, Троицком, Усть-Пристанском, Хабарском, Шелаболихинском и Шипуновском районах.

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