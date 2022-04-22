22 апреля
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Автоновости

Почти 20 лет составил средний возраст автомобилей на Алтае

Средний возраст автопарка в Алтайском крае в сравнении с 2021 годом составил 17,9 лет, гласят результаты исследования портала «Дром».

Автомобиль.
Автомобиль.
открытые источники (CC0)

Лидерами среди российских регионов, где средний возраст автомобилей превышает 20 лет, стали Приморский и Камчатский края (20,2 лет).

Следом идут Республика Алтай (19,9 лет) и Еврейская автономная область (19,1 лет).

Далее — Хабаровский край, Амурская область, Красноярск, Новосибирск, Алтайский край. В этих регионах возраст авто в среднем превышает 17 лет.

Автолюбители из Москвы и Санкт-Петербурга ездят на машинах, возраст которых 11,5 лет и 12,2 лет соответственно.

По «свежести» автопарка лидирует Татарстан — 10 лет.

«Из-за роста цен, санкций, снижения покупательской способности и ухода многих автомобильных брендов с рынка доступность новых машин для россиян будет стремительно снижаться. В таких условиях через пять лет автопарк страны может отметить свое „совершеннолетие“ — средний возраст машин достигнет 18 лет», — сообщают аналитики.

Кстати, в 2022 году подержанные автомобили в среднем прибавили в цене 40%, а новые машины подорожали на 60% относительно апреля прошлого года.

Самые «молодые» на дорогах страны машины китайских и корейских марок, их средний возраст 4,3 года и 6 лет соответственно. А самыми «взрослыми» являются автомобили с правым рулем со средним возрастом в 17 лет.

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