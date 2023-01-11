Почти на месяц перекроют несколько улиц в Барнауле

С середины января и до конца февраля перекроют несколько дорожных участков в Барнауле. Об этом сообщили в мэрии города.

С утра 15 января и до вечера 15 февраля закроют движение по всей ширине проезжей части улицы Северо-Западной 2-й — от улицы Солнцева до улицы Юрина. Дорогу перекрывают по причине строительства газопровода.

Чуть раньше, с 5 февраля перекроют улицу Пролетарскую — от проспекта Красноармейского до переулка Радищева. Здесь будет проходить строительство тепловых сетей. Оно продлится до 5 апреля.

До 30 января будет закрыто движение по переулку Циолковского — от улицы Партизанской до улицы Пролетарской. На этом участке проведут дополнительные работы в рамках строительства теплотрассы.

Водителей просят быть внимательными. По возможности, заранее выбирайте маршруты объезда.