11 января
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Автоновости

Почти на месяц перекроют несколько улиц в Барнауле

С середины января и до конца февраля перекроют несколько дорожных участков в Барнауле. Об этом сообщили в мэрии города.

Знак "Стоп".
Знак "Стоп".
"Инцидент Барнаул"

С утра 15 января и до вечера 15 февраля закроют движение по всей ширине проезжей части улицы Северо-Западной 2-й — от улицы Солнцева до улицы Юрина. Дорогу перекрывают по причине строительства газопровода.

Чуть раньше, с 5 февраля перекроют улицу Пролетарскую — от проспекта Красноармейского до переулка Радищева. Здесь будет проходить строительство тепловых сетей. Оно продлится до 5 апреля.

До 30 января будет закрыто движение по переулку Циолковского — от улицы Партизанской до улицы Пролетарской. На этом участке проведут дополнительные работы в рамках строительства теплотрассы.

Водителей просят быть внимательными. По возможности, заранее выбирайте маршруты объезда.

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