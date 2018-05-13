Под Барнаулом перекроют движение гражданских автомобилей

Военные проедут с 4:40 до 7:40 на автодороге "Первомайское — Новокраюшкино — н.п. Озерки — а/д Р-256 (Зато Сибирский)". В связи с этим ГАИ ограничит движение для всех видов транспорта.

Служба просит участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

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