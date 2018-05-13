Автоновости

Под Барнаулом перекроют движение гражданских автомобилей

Сегодня, 09:56.
Автоновости

14 мая под Барнаулом перекроют некоторые трассы, сообщает. По дороге будет двигаться колонна военного транспорта, предупреждает Алтайская госавтоинспекция.

Учения военных на Алтае. 11 августа 2017 года.
Учения военных на Алтае. 11 августа 2017 года. Фото : vk.com/barneos22.

Военные проедут с 4:40 до 7:40 на автодороге "Первомайское — Новокраюшкино — н.п. Озерки — а/д Р-256 (Зато Сибирский)". В связи с этим ГАИ ограничит движение для всех видов транспорта.

Служба просит участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

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