Под Барнаулом перекроют движение гражданских автомобилей

14 мая под Барнаулом перекроют некоторые трассы, сообщает. По дороге будет двигаться колонна военного транспорта, предупреждает Алтайская госавтоинспекция.
Военные проедут с 4:40 до 7:40 на автодороге "Первомайское — Новокраюшкино — н.п. Озерки — а/д Р-256 (Зато Сибирский)". В связи с этим ГАИ ограничит движение для всех видов транспорта.
Служба просит участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
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