В Новосибирске сделали танк из Lada Granta

К 9 мая двое новосибирцев превратили отечественную легковую машину в танк Lada Granta Great Patriotic War Edition, пишет АСТ-54.
Новосибирцы сделали из Lada Granta танк. Фото : опубликовано на vk.com/act54.
Новосибирцы сделали из Lada Granta танк. Фото : опубликовано на vk.com/act54.
Новосибирцы сделали из Lada Granta танк. Фото : опубликовано на vk.com/act54.
Новосибирцы сделали из Lada Granta танк. Фото : опубликовано на vk.com/act54.
Новосибирцы сделали из Lada Granta танк. Фото : опубликовано на vk.com/act54.
Новосибирцы сделали из Lada Granta танк. Фото : опубликовано на vk.com/act54.
На этот милитаристический тюнинг авторам потребовалось семь дней. Чтобы сделать из автомобиля "боевую машину", новосибирские умельцы использовали картон, пластиковую трубу и много зелёной краски.
Мужчины даже проехали на танке по улицам Новосибирска, чем вызвали фурор у зевак.
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