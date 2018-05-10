В Новосибирске сделали танк из Lada Granta

Новосибирцы сделали из Lada Granta танк. Фото : опубликовано на vk.com/act54. Новосибирцы сделали из Lada Granta танк. Фото : опубликовано на vk.com/act54. Новосибирцы сделали из Lada Granta танк. Фото : опубликовано на vk.com/act54. Новосибирцы сделали из Lada Granta танк. Фото : опубликовано на vk.com/act54. Новосибирцы сделали из Lada Granta танк. Фото : опубликовано на vk.com/act54. Новосибирцы сделали из Lada Granta танк. Фото : опубликовано на vk.com/act54.

На этот милитаристический тюнинг авторам потребовалось семь дней. Чтобы сделать из автомобиля "боевую машину", новосибирские умельцы использовали картон, пластиковую трубу и много зелёной краски.

Мужчины даже проехали на танке по улицам Новосибирска, чем вызвали фурор у зевак.

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