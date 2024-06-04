В коллекции Александра Чернюка, члена исполнительного совета федерации автоспорта Алтайского края, нашлось место не только автомобилям, но и мототехнике. Его любимец — российский квадроцикл «Сокол», которому, по словам собеседника, не страшны непогода, плохая дорога и даже вода. Рассказываем об этом «пожирателе бездорожья» в нашей рубрике «Машины, которые нас удивили».

Кто ты, воин? Российская компания «Сокол» выпускает свою мототехнику по всей России. Все квадроциклы и болотоходы собираются вручную на производстве в Новосибирске. Экипажи на квадроциклах «Сокол» заняли первые два места в гонках по бездорожью «Ладога-2018». В этом же году они участвовали в выставке «Армия-2018». Также мототехника «Сокол» успешно штурмовали пустыню Гоби, стоит на службе МЧС, МВД и военных и работает на крайнем севере и в Заполярье. Цена на рынке — от 1 млн до 1,6 млн рублей.

Ни в чем не отказывать

Александр рассказывает, что решил приобрести квадроцикл для двух целей: работы и активного отдыха, например, охоты или рыбалки с друзьями. Ему нужен был транспорт, который мог бы проехать по непростой лесистой дороге или болотистой местности.

«На охоте или рыбалке порой приходиться забираться в такие места, где даже самый навороченный внедорожник или спортивный автомобиль не проедет. На этом же квадроцикле можно спокойно ехать, пробираться, плыть — в общем ни в чем себе не отказывать», - говорит Александр.

Квадроцикл "Сокол" от Александра Чернюка Дмитрий Лямзин

Габариты квадроцикла впечатляют. Его длина — 2900 мм, ширина — 2000 мм, а высота — 1700 мм. Вес — около 800 кг.

Основную массу составляют четыре огромных колеса. Большинство неблагоприятных условий они выдерживают за счет высокого сцепления с поверхностью и протектеру с рисунком.

Квадроцикл выкрашен в яркий оранжевый цвет. С одной стороны, он слишком заметный для охоты, с другой — позволяет не потеряться среди густых лесов.

Квадроцикл "Сокол" от Александра Чернюка Дмитрий Лямзин

Российское производство с японскими деталями

Болотоход собирали в Новосибирске, но часть деталей позаимствовали у зарубежных коллег. У него стоят 1,5-литровый двигатель Toyota и автоматическая коробка передач японского производства.

Мощность — более 100 лошадиных сил. Максимальная скорость — 85 км/ч.

Благодаря хорошей тяге и твердому сцеплению, квадроцикл может ехать по снегу, трясине, неровному грунту и горам. А за счет небольшого веса — даже плыть.

Однако в воде скорость болотохода снижается до 3-5 км/ч. «Да, это не очень быстро, зато плывет уверенно», — отмечает автолюбитель.

Испытания в деле

По словам Александра, родная стихия квадроцикла — это бездорожье. Ведь на ровных участках болотоход начинает чувствовать себя уже не так уверенно.

«Самая комфортная скорость на трассе — 30-50 км/ч. Потому что от 60 км/ч начинается «борьба» — квадроцикл слегка заносит в сторону», — рассказывает собеседник.

Также мототехника не любит резких наклонов и подъемов из-за больших габаритов. В остальном же, по словам Александра, это неплохой представитель "пожирателей бездорожья".

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