4 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Автоновости

Пожиратель бездорожья. Что за квадроцикл может проехать, пробраться и даже проплыть где угодно в Алтайском крае

В коллекции Александра Чернюка, члена исполнительного совета федерации автоспорта Алтайского края, нашлось место не только автомобилям, но и мототехнике. Его любимец — российский квадроцикл «Сокол», которому, по словам собеседника, не страшны непогода, плохая дорога и даже вода. Рассказываем об этом «пожирателе бездорожья» в нашей рубрике «Машины, которые нас удивили».

Квадроцикл "Сокол" от Александра Чернюка
Квадроцикл "Сокол" от Александра Чернюка
Дмитрий Лямзин

Кто ты, воин?

Российская компания «Сокол» выпускает свою мототехнику по всей России. Все квадроциклы и болотоходы собираются вручную на производстве в Новосибирске.

Экипажи на квадроциклах «Сокол» заняли первые два места в гонках по бездорожью «Ладога-2018». В этом же году они участвовали в выставке «Армия-2018». Также мототехника «Сокол» успешно штурмовали пустыню Гоби, стоит на службе МЧС, МВД и военных и работает на крайнем севере и в Заполярье.

Цена на рынке — от 1 млн до 1,6 млн рублей.

Ни в чем не отказывать

Александр рассказывает, что решил приобрести квадроцикл для двух целей: работы и активного отдыха, например, охоты или рыбалки с друзьями. Ему нужен был транспорт, который мог бы проехать по непростой лесистой дороге или болотистой местности.

«На охоте или рыбалке порой приходиться забираться в такие места, где даже самый навороченный внедорожник или спортивный автомобиль не проедет. На этом же квадроцикле можно спокойно ехать, пробираться, плыть — в общем ни в чем себе не отказывать», - говорит Александр.

Квадроцикл &quot;Сокол&quot; от Александра Чернюка
Квадроцикл "Сокол" от Александра Чернюка
Дмитрий Лямзин

Габариты квадроцикла впечатляют. Его длина — 2900 мм, ширина — 2000 мм, а высота — 1700 мм. Вес — около 800 кг.

Основную массу составляют четыре огромных колеса. Большинство неблагоприятных условий они выдерживают за счет высокого сцепления с поверхностью и протектеру с рисунком.

Квадроцикл выкрашен в яркий оранжевый цвет. С одной стороны, он слишком заметный для охоты, с другой — позволяет не потеряться среди густых лесов.

Квадроцикл &quot;Сокол&quot; от Александра Чернюка
Квадроцикл "Сокол" от Александра Чернюка
Дмитрий Лямзин

Российское производство с японскими деталями

Болотоход собирали в Новосибирске, но часть деталей позаимствовали у зарубежных коллег. У него стоят 1,5-литровый двигатель Toyota и автоматическая коробка передач японского производства.

Мощность — более 100 лошадиных сил. Максимальная скорость — 85 км/ч.

Благодаря хорошей тяге и твердому сцеплению, квадроцикл может ехать по снегу, трясине, неровному грунту и горам. А за счет небольшого веса — даже плыть.

Однако в воде скорость болотохода снижается до 3-5 км/ч. «Да, это не очень быстро, зато плывет уверенно», — отмечает автолюбитель.

Испытания в деле

По словам Александра, родная стихия квадроцикла — это бездорожье. Ведь на ровных участках болотоход начинает чувствовать себя уже не так уверенно.

«Самая комфортная скорость на трассе — 30-50 км/ч. Потому что от 60 км/ч начинается «борьба» — квадроцикл слегка заносит в сторону», — рассказывает собеседник.

Также мототехника не любит резких наклонов и подъемов из-за больших габаритов. В остальном же, по словам Александра, это неплохой представитель "пожирателей бездорожья".

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Мюзикл «Хан Алтай»
Большая раскраска в Барнауле
Закрытие органного сезона
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость