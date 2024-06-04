Кто ты, воин?
Российская компания «Сокол» выпускает свою мототехнику по всей России. Все квадроциклы и болотоходы собираются вручную на производстве в Новосибирске.
Экипажи на квадроциклах «Сокол» заняли первые два места в гонках по бездорожью «Ладога-2018». В этом же году они участвовали в выставке «Армия-2018». Также мототехника «Сокол» успешно штурмовали пустыню Гоби, стоит на службе МЧС, МВД и военных и работает на крайнем севере и в Заполярье.
Цена на рынке — от 1 млн до 1,6 млн рублей.
Ни в чем не отказывать
Александр рассказывает, что решил приобрести квадроцикл для двух целей: работы и активного отдыха, например, охоты или рыбалки с друзьями. Ему нужен был транспорт, который мог бы проехать по непростой лесистой дороге или болотистой местности.
«На охоте или рыбалке порой приходиться забираться в такие места, где даже самый навороченный внедорожник или спортивный автомобиль не проедет. На этом же квадроцикле можно спокойно ехать, пробираться, плыть — в общем ни в чем себе не отказывать», - говорит Александр.
Габариты квадроцикла впечатляют. Его длина — 2900 мм, ширина — 2000 мм, а высота — 1700 мм. Вес — около 800 кг.
Основную массу составляют четыре огромных колеса. Большинство неблагоприятных условий они выдерживают за счет высокого сцепления с поверхностью и протектеру с рисунком.
Квадроцикл выкрашен в яркий оранжевый цвет. С одной стороны, он слишком заметный для охоты, с другой — позволяет не потеряться среди густых лесов.
Российское производство с японскими деталями
Болотоход собирали в Новосибирске, но часть деталей позаимствовали у зарубежных коллег. У него стоят 1,5-литровый двигатель Toyota и автоматическая коробка передач японского производства.
Мощность — более 100 лошадиных сил. Максимальная скорость — 85 км/ч.
Благодаря хорошей тяге и твердому сцеплению, квадроцикл может ехать по снегу, трясине, неровному грунту и горам. А за счет небольшого веса — даже плыть.
Однако в воде скорость болотохода снижается до 3-5 км/ч. «Да, это не очень быстро, зато плывет уверенно», — отмечает автолюбитель.
Испытания в деле
По словам Александра, родная стихия квадроцикла — это бездорожье. Ведь на ровных участках болотоход начинает чувствовать себя уже не так уверенно.
«Самая комфортная скорость на трассе — 30-50 км/ч. Потому что от 60 км/ч начинается «борьба» — квадроцикл слегка заносит в сторону», — рассказывает собеседник.
Также мототехника не любит резких наклонов и подъемов из-за больших габаритов. В остальном же, по словам Александра, это неплохой представитель "пожирателей бездорожья".
Самое важное - в нашем Telegram-канале