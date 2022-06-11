Пускать на фестиваль ко Дню России на Алтае будут через полицейские посты

12 июня на «Бирюзовой Катуни» из-за проведения фестиваля ко Дню России введут ограничения движения, предупредили в краевом правительстве. А вход на праздник будут контролировать полицейские.

Запрет движения транспорта введут в зоне проведения мероприятия с 10:00 до 17:00.

В частности, закроют въезд через мост на территорию Алтайского края из Республики Алтай.

«Для обеспечения общественного порядка вход на территорию туристического комплекса „Бирюзовая Катунь“ будет осуществляться через пропускные пункты органов охраны правопорядка», — добавили власти.

Напомним, 12 июня в Алтайском крае пройдет юбилейный десятый фестиваль «День России на Бирюзовой Катуни». Там ожидаются выставки-ярмарки, гуляния, народные танцы, песни, хороводы.