11 июня
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Пускать на фестиваль ко Дню России на Алтае будут через полицейские посты

12 июня на «Бирюзовой Катуни» из-за проведения фестиваля ко Дню России введут ограничения движения, предупредили в краевом правительстве. А вход на праздник будут контролировать полицейские.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Запрет движения транспорта введут в зоне проведения мероприятия с 10:00 до 17:00.

В частности, закроют въезд через мост на территорию Алтайского края из Республики Алтай.

«Для обеспечения общественного порядка вход на территорию туристического комплекса „Бирюзовая Катунь“ будет осуществляться через пропускные пункты органов охраны правопорядка», — добавили власти.

Напомним, 12 июня в Алтайском крае пройдет юбилейный десятый фестиваль «День России на Бирюзовой Катуни». Там ожидаются выставки-ярмарки, гуляния, народные танцы, песни, хороводы.

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