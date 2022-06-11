Пускать на фестиваль ко Дню России на Алтае будут через полицейские посты

Запрет движения транспорта введут в зоне проведения мероприятия с 10:00 до 17:00.
В частности, закроют въезд через мост на территорию Алтайского края из Республики Алтай.
«Для обеспечения общественного порядка вход на территорию туристического комплекса „Бирюзовая Катунь“ будет осуществляться через пропускные пункты органов охраны правопорядка», — добавили власти.
Напомним, 12 июня в Алтайском крае пройдет юбилейный десятый фестиваль «День России на Бирюзовой Катуни». Там ожидаются выставки-ярмарки, гуляния, народные танцы, песни, хороводы.