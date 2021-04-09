9 апреля 2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Автоновости

В Барнауле бум автомобильных аварий. Заблокированы участки Павловского тракта и Малахова

На перекрестке Павловский тракт — ул. Бабуркина произошло ДТП с участие нескольких машин. Меньше чем через час в паблике «Инцидент. Барнаул» появилось сообщение о еще одной аварии, но на этот раз напротив торгового центра «Весна», в сторону ТЦ «Волна». На обеих магистралях образовались пробки.

Авария.
Авария.
Михаил Хаустов

По свидетельствам очевидцев, оставляющих пометки на карте 2 ГИС, на пересечении Павловского тракта и ул. Бабуркино машины разбросало по четырем полосам. Были заблокированы правый и средний ряд, ведущие в сторону центра краевой столицы, а также левый и средний, уходящие в «спальный район».

На пересечении Павловского тракта и ул. Бабуркина произошло серьезное ДТП.
На пересечении Павловского тракта и ул. Бабуркина произошло серьезное ДТП.
2 ГИС

«Размотались по всей дороге», — отметил один из очевидцев.

На ул. Малахова сложилась не менее сложная дорожная ситуация. Об этом рассказали подписчики сообщества «Инцидент. Барнаул».

Авария на ул. Малахова, напротив ТЦ &quot;Волна&quot;.
Авария на ул. Малахова, напротив ТЦ «Волна».
«Инцидент. Барнаул».

«Малахова стоит колом», — говорится на странице паблика.

Напомним, в том же районе Барнаула на Малаховском кольце сошел с рельсов трамвайный вагон. ЧП произошло 9 апреля днем. Барнаульцы окрестили ДТП «трамвайским дрифтом».

Еще об одном происшествии на ул. Малахова (на пересечении с Павловским трактом) стало известно благодаря Telegram-каналу «В КУРСЕ 22». Опубликовано видео, где видны последствия ДТП, снятого очевидцами.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость