В Барнауле бум автомобильных аварий. Заблокированы участки Павловского тракта и Малахова

На перекрестке Павловский тракт — ул. Бабуркина произошло ДТП с участие нескольких машин. Меньше чем через час в паблике «Инцидент. Барнаул» появилось сообщение о еще одной аварии, но на этот раз напротив торгового центра «Весна», в сторону ТЦ «Волна». На обеих магистралях образовались пробки.

По свидетельствам очевидцев, оставляющих пометки на карте 2 ГИС, на пересечении Павловского тракта и ул. Бабуркино машины разбросало по четырем полосам. Были заблокированы правый и средний ряд, ведущие в сторону центра краевой столицы, а также левый и средний, уходящие в «спальный район».

На пересечении Павловского тракта и ул. Бабуркина произошло серьезное ДТП. 2 ГИС

«Размотались по всей дороге», — отметил один из очевидцев.

На ул. Малахова сложилась не менее сложная дорожная ситуация. Об этом рассказали подписчики сообщества «Инцидент. Барнаул».

Авария на ул. Малахова , напротив ТЦ «Волна». «Инцидент. Барнаул».

«Малахова стоит колом», — говорится на странице паблика.

Напомним, в том же районе Барнаула на Малаховском кольце сошел с рельсов трамвайный вагон. ЧП произошло 9 апреля днем. Барнаульцы окрестили ДТП «трамвайским дрифтом».

Еще об одном происшествии на ул. Малахова (на пересечении с Павловским трактом) стало известно благодаря Telegram-каналу «В КУРСЕ 22». Опубликовано видео, где видны последствия ДТП, снятого очевидцами.