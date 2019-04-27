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Автоновости

Республика Алтай не только не заработала на дорожных камерах, но и осталась должна

В Республике Алтай все собранные с помощью камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД деньги достались компании, которая их установила. Более того, власти региона должны ей доплатить, следует из материалов генпрокуратуры, пишет «Коммерсантъ».

Камеры фиксации нарушений ПДД в Барнауле.
Камеры фиксации нарушений ПДД в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

Сеть комплексов камер на дорогах Республики Алтай разворачивает частный инвестов. Его интерес в том, чтобы получать долю от выписанных штрафов. Такая схема действует в Москве и в 17 регионах.

Вице-премьер Максим Акимов в феврале заявил, что такие схемы государственно-частного партнерства ему не нравятся, и их будут «придушивать». После этого генпрокуратура выяснила: в четырех регионах частные компании в 2018 году получили более 60% средств, поступивших от штрафов в бюджеты, а в Еврейской автономной области — 90%.

В Республике Алтай, Рязанской области и Забайкальском крае властям даже приходилось доплачивать компаниям (за девять месяцев 2018 года выплаты составили 104%, 107% и 134% от общей суммы собранных штрафов соответственно), чтобы выполнить заложенные в концессиях обязательства.

Генпрокуратура выявила серьезные и в ряде других регионов РФ. Развитию систем фиксации нарушений и снижению аварийности мешают «хищение бюджетных средств» и «неудовлетворительное состояние законности», считают в надзорном ведомстве.

Отметим, что в Алтайском крае систему дорожных камер развивают силами государственного «Алтайавтодора». В 2018 году они принесли в бюджет порядка 600 млн рублей, которые пойдет на ремонт дорог.

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