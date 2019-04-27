Республика Алтай не только не заработала на дорожных камерах, но и осталась должна

В Республике Алтай все собранные с помощью камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД деньги достались компании, которая их установила. Более того, власти региона должны ей доплатить, следует из материалов генпрокуратуры, пишет «Коммерсантъ».

Сеть комплексов камер на дорогах Республики Алтай разворачивает частный инвестов. Его интерес в том, чтобы получать долю от выписанных штрафов. Такая схема действует в Москве и в 17 регионах.

Вице-премьер Максим Акимов в феврале заявил, что такие схемы государственно-частного партнерства ему не нравятся, и их будут «придушивать». После этого генпрокуратура выяснила: в четырех регионах частные компании в 2018 году получили более 60% средств, поступивших от штрафов в бюджеты, а в Еврейской автономной области — 90%.

В Республике Алтай, Рязанской области и Забайкальском крае властям даже приходилось доплачивать компаниям (за девять месяцев 2018 года выплаты составили 104%, 107% и 134% от общей суммы собранных штрафов соответственно), чтобы выполнить заложенные в концессиях обязательства.

Генпрокуратура выявила серьезные и в ряде других регионов РФ. Развитию систем фиксации нарушений и снижению аварийности мешают «хищение бюджетных средств» и «неудовлетворительное состояние законности», считают в надзорном ведомстве.

Отметим, что в Алтайском крае систему дорожных камер развивают силами государственного «Алтайавтодора». В 2018 году они принесли в бюджет порядка 600 млн рублей, которые пойдет на ремонт дорог.